Пятница, 17 Марта 2023 20:39

АрмИнфо.Члены Национальной превентивной группы (НПГ) при омбудсмене Азербайджана провели очередное посещение Бакинского СИЗО-1 пенитенциарной службы без предварительного уведомления. Об этом сообщает бакинское агентство Turan.

Согласно агентству, представители Защитника приняли и выслушали многих заключенных, в том числе граждан Армении. Им были представлены законодательные акты на их языке, касающиеся их прав, сказано в сообщении пресс-службы аппарата омбудсмена.

Представителями омбудсмена, среди которых был квалифицированный врач, на мести изучили условия содержания заключенных - состояние, размеры, освещение, вентиляцию камер.

Кроме того, были проверены условия личной гигиены и санитарии, медицинского обслуживания, питания.

В сообщении отмечается, что в отношении арестованных армян

<соблюдаются требования законодательства, обеспечиваются их права,

оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь,

эффективно организуется досуг>. <Принятые лица сообщили, что у них

нет жалоб на условия содержания, обращения, имеется доступ к телефонной связи, возможности переписки, доступ к информации СМИ, медицинским услугам> - говорится в сообщении. Им предоставлена возможность беспрепятственной встреч с представителями Международного комитета Красного Креста.

Отметим, что после 44-х дневной войны в Азербайджан пленил несколько десятков армянских военнослужащих и гражданских лиц, и незаконно, вопреки международным конвенциям, продолжает держать в тюрьмах, превратив в <разменную монету> в отношениях с Арменией. Несмотря на призывы руководителей ряда государств и международных организаций режим Алиева не спешит возвращать пленных несмотря на то, что Армения сразу после войны возвратила Азербайджану не только военнопленных, но лиц, задержанных ранее за диверсионную деятельность.

На сегодняшний день в Азербайджане остаются в заключении около 30 осужденных.