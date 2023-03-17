Пятница, 17 Марта 2023 20:38

АрмИнфо.17 марта генеральная прокуратура Армении начало публичное уголовное преследование в отношении бывшего начальника Давидашенского подразделения Государственного комитета кадастра Р.Х. и гражданина Т.А. за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, представленных пресс- службой надзорного органа, Р.Х., занимая в период с 1 октября 2004 года по 1 октября 2006 года должность начальника подразделения комитета кадастра

недвижимости, при содействии сотрудника того же подразделения Г.С., 6 июня 2005 года, игнорируя решение Апелляционного суда, зарегистрировал право собственности на гражданина Т.А. В результате земельный участок площадью 1976,1 кв.м и подвальное помещение площадью 50,8 кв.м в районе, прилегающем к улице братьев Алиханянов, более известной населению как <Физгородок>, отошел к другому собственнику. Позднее, 28 апреля 2006 года имущество было отчуждено

А.Б., а 13 октября 2006 года - ООО "Ратко".

В результате действий Р.Х. государству был нанесен особо крупный материальный ущерб в размере 117 млн драмов. Постановление надзирающего прокурора о возбуждении уголовного дела 17 марта направлено следователю, производящему предварительное следствие для предъявления обвинения.

Напомним, что в прошлом году на этих участках началось строительство многофункционального жилого комплекса, что встретило резкое сопротивление со стороны местных жителей, которые периодически проводили акции протеста с требованием остановить строительные работы.