Пятница, 17 Марта 2023 16:54

АрмИнфо. Антикоррупционный суд принял в производство очередной иск генпрокуратуры о конфискации имущества. На этот раз, согласно сообщению надзорного органа, речь идет о конфискации имущества бывшего спикера парламента, экс-премьера Овика Абрамяна и ряда аффилированных с ним лиц.

Так, по одному иску Управление по конфискации незаконно добытого имущества Генеральной прокуратуры требует от суда конфисковать в пользу Республики Армения незаконное имущество Г.В. (акционера ООО <Поли-Транспорт>, - субподрядчика армянского филиала испанской компании <Корсан Корвиам Констракшн>, подрядчика <Транш 1> и <Транш 2> проекта <Транспортный коридор Север-Юг>).

В частности, жилой дом в ереванском районе Ваагни, округ Ачапняк, 2 машины, участие в 3 юридических лицах, а в случае невозможности - их среднерыночная стоимость, которая составляет более 163 млн драмов, а также 33 млн драмов в качестве остатка незаконных денежных средств, которые не обоснованы законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано.

Другим иском Генпрокуратура ходатайствовала конфисковать в пользу государства незаконно полученное имущество у бывшего министра территориального управления, эксспикера Национального собрания, экс-премьера О.А., его жены Ж.А., сына, дочери и других связанных с ним лиц (работников, родственников и их супругов):

59 объектов недвижимости, 15 из которых находятся в Ереване, преимущественно в центре города, 12 единиц недвижимости в Мхчяне, 10

- в общине Нарек, 2 - в селе Арзакан Котайкской области, 6 - в Цахкадзоре, 1 - в Вайоц Дзоре (Джермук), 1 - в Севане, 6 - в Тавуше, в общине Дилижан, 3 - в селе Мехрадзор Котайкской области, 1 - в селе Мармарашен Араратской области, 1 - в селе Айнтап Араратской области, 1 - в селе Аревабуйр той же области.

Конфискации подлежат также 4 машины; доли и акции в 20 компаниях, рыночная стоимость 9 объектов недвижимости, которые были отчуждены по значительно более низкой цене, а точнее 1 млрд. 628 млн. 277 тыс. драмов; право требования, вытекающее из займов, предоставленных компаниям, в размере $11 млн. 292,57 тыс., 687,5 млн. драмов и 3 млн. 117,68 тыс. евро; 21 млрд. 202,67 млн. драмов в качестве остатка незаконных денежных средств, которые не обоснованы законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано.