Пятница, 17 Марта 2023 16:49

АрмИнфо.В Цахкадзоре прошло 36-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Армении и Федеральным Собранием Российской Федерации.

Согласно сообщению пресс-службы НС РА, вице- спикер Национального Собрания РА, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян в своем приветственном слове подчеркнул, что армяно-российское союзническое сотрудничество основано на исторически сложившихся дружеских отношениях двух народов.

<Наши страны последовательно развивают политический диалог и активизируют сотрудничество в различных сферах. Конструктивный парламентский диалог имеет весомую роль в укреплении двусторонних отношений между двумя странами, как в двустороннем формате, так и на международных парламентских площадках", - сказал вице-спикер НС.

Вице-спикер НС, коснувшись региональной безопасности и существующих угроз, указал на незаконное блокирование Лачинского коридора. Акоп Аршакян напомнил, что Лачинский коридор является единственным транспортной артерией, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. В сложившейся ситуации около 120 тысяч проживающих там армян лишены товаров и услуг первой необходимости, в том числе, жизненно необходимых лекарств и медицинской помощи.

<Подобные действия официального Баку - не что иное, как проявление политики этнической чистки армян - коренных жителей Нагорного Карабаха. Создавшаяся ситуация является грубым нарушением 6-го пункта трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Свободное передвижение по коридору должно быть восстановлено без промедления. Сегодня необходимость усиления давления на Азербайджан со стороны международного сообщества более чем актуальна", - подчеркнул вице-спикер НС. В этом контексте он подчеркнул роль российской миротворческой миссии в поддержании мира и стабильности в регионе, а также в преодолении гуманитарного кризиса в Арцахе.

Акоп Аршакян напомнил, что Международный суд ООН обязал Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения по Лачинскому коридору. <Незаконные действия Азербайджана способствуют росту напряженности и препятствуют установлению мира, безопасности и стабильности в регионе. Подчеркиваем необходимость запуска или возобновления международных механизмов, в том числе механизмов мониторинга, для обеспечения прав и безопасности армян Нагорного Карабаха", - отметил он.

В свою очередь, заместитель председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев подчеркнул, что Армения является традиционным стратегическим

партнером России, и в период глобальных изменений в международных отношениях наиболее востребовано надежное взаимодействие между парламентариями. По его словам, сотрудничество между Арменией и Россией способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Он также подчеркнул важность миссии российских миротворцев по обеспечению мира в регионе и разблокированию Лачинского коридора.

В приветственном слове посол Армении в России Вагаршак Арутюнян и посол России в Армении Сергей Копыркин коснулись также развития двусторонних отношений, межпарламентского взаимодействия, стратегического партнерства, приоритетов и шагов для решения сложных задач.

Члены межпарламентской комиссии и представители органов исполнительной власти двух стран коснулись вопросов гуманитарно­экономического сотрудничества, а также перспектив российско-армянского сотрудничества в контексте мер поддержки, направленных на распространение русского языка в Армении и армянского языка в России.

Заместитель председателя комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян коснулся шагов, направленных на развитие экономического

сотрудничества, возможностей увеличения объемов двусторонней торговли, проблем финансового рынка.

Глава оппозиционной <Армения> Сейран Оганян рассказал о гуманитарном кризисе, возникшем в Арцахе из-за блокирования Лачинского коридора, и подчеркнул роль российской миротворческой миссии в поддержании мира в область.

Были также представлены шаги, направленные на распространение русского языка в Армении, программы, реализуемые в научно­образовательной сфере, перспективы расширения межрегионального сотрудничества. Член армянской делегации Алексей Сандыков заметил, что в Армении русский язык является вторым языком после родного. Он указал на решение российской стороны отправить в Армению 60 тысяч учебников, что может стать особым шагом на пути популяризации русского языка. Алексей Сандыков подчеркнул, что новая партия книг удовлетворит спрос на учебники в школах с русским направлением обучения. Вопрос был поднят в октябре прошлого года во время встречи председателя НС Алена Симоняна с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

По итогам заседания был подписан меморандум о сотрудничестве между Тавушской областью Армении и Красноярским краем России. Принято решение провести 37-е заседание межпарламентской комиссии в Иркутске. После заседания Акоп Аршакян и Юрий Воробьев подвели итоги работы заседания комиссии.