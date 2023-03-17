Пятница, 17 Марта 2023 15:40

АрмИнфо.Новый грузовой самолет Airbus A330-200P2F пополнил авиапарк туркменского национального авиаперевозчика Turkmenistan airlines. Это первое судно из двух, прибывшее в рамках контракта между Туркменскими авиалиниями и европейским производителем. Ранее Туркменистан преимущественно закупал грузовые самолеты американской компании Boeing.

Самолет с двигателями Rolls-Royce Trent 700 имеет грузоподъемность до 60 тонн при дальности полета до 13,4 тысячи километров. Это первый самолет от европейского производителя в авиафлоте страны.

Специалисты по техническому и летному обслуживанию самолета проходят подготовку в Сингапуре и во Франции.

Ранее ORIENT подробно писал о том, как европейские аэробусы будут способствовать закреплению статуса туркменского авиафлота в качестве ключевого в Центральной Азии.