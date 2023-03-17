Пятница, 17 Марта 2023 15:29

АрмИнфо.Размещение на границах Армении долгосрочной наблюдательной миссии Европейского Союза породило ряд вопросов. Об этом 17 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по европейской интеграции заявил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян.

По его словам, вопросы связаны с Россией и Западом, высказывающим противоречащие друг другу заявления относительно целей наблюдательной миссии. <Мы продолжаем вести работу, направленную на разъяснение причин и целей миссии>, - отметил замминистра. При этом, он указал на Иран, не менее чувствительного к региону, со стороны которого прозвучала положительная реакция на размещение наблюдателей ЕС. Не так давно посол Ирана в Армении четко заявил, что Тегеран не видит проблем по данному вопросу.

Ованнисян заметил, что при проведении разъяснительной работы понимание придет, а для этого необходимо продолжить работать с партнерами. Замминистра с удовлетворением констатировал, что после размещения миссии количество провокаций со стороны Азербайджана на границах Армении значительно снизились, но отказался сообщить, насколько сократилось, мотивируя это отсутствием конкретных цифр.

Для местных же жителей, как отметил дипломат, присутствие наблюдателей увеличивает чувство защищенности.

Ованнисян подчеркнул, что российская сторона в своих заявлениях отмечает свое недовольство этим фактом, но с российскими партнерами ведется соответствующая работа. Скоро состоится визит главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Москву, в ходе которого очевидно, что данный вопрос будет обсужден.

Напомним, что 23 января с.г. Совет ЕС согласился сформировать новую гражданскую миссию Европейского Союза в Армении (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). Как говорилось в сообщении ЕС, цель миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС. В состав гражданской миссии ЕС в Армении включено до 100 специалистов. На первые четыре месяца работы миссии выделено более 8 млн евро. Первоначальный мандат EUMA будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении. Командующим гражданской операцией будет Стефано Томат, управляющий директор отдела гражданского планирования и поведения (CPCC) EEAS.