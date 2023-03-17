Пятница, 17 Марта 2023 15:24

АрмИнфо. Команда экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна составила заявление-анализ о ситуации вокруг Нагорного Карабаха с целью его дальнейшего представления международным структурам и специальному советнику генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида.

"Принимая во внимание то обстоятельство, что, начиная с войны 2020 года и до сегодняшней блокады, которая длится уже 100 дней, перед населением Республики Арцах стоит серьезный экзистенциальный вызов, а также то, что государственная политика Азербайджана направлена на зачистку Арцаха от армян, в том числе - путем организации и осуществления геноцида, мы разработали совместно с командой юристов во главе с Тароном Симоняном основательную (более 120 страниц) аналитическую заявку на имя специального советника генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида", - сообщил Варданян.

По его словам, предъявленный на рассмотрение анализ сложившейся ситуации был проведен не только в соответствии с уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН и международными конвенциями, но и опубликованным ООН в 2014 году документом "Рамочная основа для анализа злодеяний: инструмент профилактики", в котором представлены 8 общих и 6 особых факторов риска.

"Наличия некоторых из этих факторов уже достаточно, чтобы угроза геноцида считалась реальной, требуя определенных действий от международного сообщества для предотвращения назревающего геноцида.

Анализ ситуации, основанный на существующих на данный момент фактологических выводах национальных и международных организаций и нормах международного права, дает юридические и фактические основания (по всем 14 основным факторам и их дополнениям) считать, что жители Арцаха находятся под угрозой геноцида. Примечательно, что в рамках проведенного анализа наличие реальной угрозы геноцида в отношении жителей Арцаха основывается не на одном или двух, а на всех 14 факторах, указанных в документах ООН", - добавил он.

Варданян отметил, что его команда передает это заявление-анализ в Министерство иностранных дел Республики Арцах в надежде, что оно будет представлено международным структурам и специальному советнику генерального секретаря ООН по предотвращению геноцида