АрмИнфо.В Ереване, 29 апреля, состоится первый сольный концерт исполнителя невероятного таланта и голоса Димаша Кудайбергена. В рамках мирового турне перед армянским зрителем певец предстанет с новой концертной программой Stranger, премьера которой состоялась в сентябре 2022 года на родине артиста - в Казахстане.

В новом концептуальном шоу задействована команда профессиональных музыкантов, динамическая сцена с масштабными световыми и видеоинсталляциями, десятки красочных костюмов. Поклонники услышат главные хиты любимого исполнителя - Sos Dun Terrien En Detresse, Аве Мария, Requiem: The Story of One Sky, Stranger, а также, новые композиции.

Шоу Димаша Кудайбергена с разных ракурсов повествует о вечной борьбе света и тьмы, дня и ночи, луны и солнца, в которой свет всегда побеждает тьму, а добро побеждает зло. <Жизнь - это великая сила, устремленная в вечность. Иногда я всматриваюсь в темноту в надежде хоть на миг увидеть тебя. Если эта встреча не случится, то всё остальное напрасно. Пустое, надуманное, идущее не от сердца... А без сердца этот мир не имеет смысла, без сердца я не смогу издать ни звука. И когда на землю льётся солнечный свет, я улыбаюсь, чувствуя, что ты где-то рядом. Я знаю, что имя твоё - Любовь. Говорят, что любовь открывает нам неведомый удивительный мир. Я в тебя... верю!>,

- говорит артист.

Отметим, что Димаш Кудайберген - обладатель редчайшего вокального диапазона в 6 октав, 4 ноты и 1 полутон. В репертуаре артиста композиции на семи языках - казахском, английском, русском, испанском, итальянском, французском и китайском. Мировое признание артист получил благодаря успешному участию в двух крупнейших музыкальных телешоу: китайском шоу-конкурсе Singer в 2017 году и в американском реалити-шоу The World's Best 2019. Вслед за этим последовала череда мировых наград, таких как: <Самый популярный певец в Азии> престижной премии Top Chinese Music Awards, <Лучший иностранный певец> MTV Global Chinese Music Awards, <Открытие года> на премии крупнейшей китайской социальной сети WEIBO, <Самый популярный певец года> от Top Global Chinese Music Awards 2018, <Артист года 2021> в Казахстане. Число поклонников уникального таланта Димаша Кудайбергена растет и уже исчисляется несколькими десятками миллионов человек