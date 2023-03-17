Пятница, 17 Марта 2023 15:17

АрмИнфо.С 1984 года экспозиция историко-археологического музея-заповедника "Эребуни" практически не менялась. Как заявил в ходе пресс-конференции 17 марта директор музея-заповедника Микаел Бадалян, в следующем году благодаря поддержке Правительства Франции, Посольства Франции в Армении, Национального института наследия Франции и Департамента Древнего Востока Лувра, в "Эребуни" появится новая современная, оснащенная интеррактивными компонентами экспозиция.

"Для 1984 года выставка была вполне хорошей, но мы должны идти в ногу со временем", - отметил он.

В этой связи Бадалян сообщил, что в конце марта вместе с партнерами из Лувра будет объвлен тендер на сценографию новой экспозиции для "Эребуни". В декабре музей, за исключением небольшой его части для посетителей, будет закрыт для проведения соотвествующих работ. И уже в апреле 2024 года, как он отметил, музей откроет двери для посетителей с новой экспозицией. Кроме этого, Микаел Бадалян сообщил, что вместе с музеем Лувра велась работа и над новой концепцией "Эребуни". "Мы долгое время обсуждали концепцию музея, и в Ереване, и на zoom- площадках. Должен сказать, что достаточно эффективная работа была проделана, которая продолжится. Вы знаете, что Лувр - один из самых известных и самых посещаемых музеев мира. И их опыт, рекомендации и вовлечние их специалистов - для нас большая честь", - заключил директор "Эребуни".

Отметим, что Музей <Эребуни> был создан 24 мая 1968 года у подножья холма Арин-Берд. На вершине холма находилась урартская цитадель Эребуни - древняя столица Армении. Это наиболее раннее и крупное поселение городского типа Урартского царства, одного из могущественных рабовладельческих государств Древнего Востока, которое являлось важнейшим военно-опорным пунктом и административно-хозяйственным центром страны. Город был построен царем государства Урарту Аргишти I в 782 г. до н.э., о чем свидетельствует Хорхорская клинопись и идентичные ей две другие, обнаруженные на холме Арин-Берд.

В музее Эребуни представлены экспонаты, относящиеся к эпохе Урарту: оружие, доспехи, образцы клинописи, чаши, кувшины, печати, бронзовые браслеты, стеклянные, агатовые, сердоликовые бусы - предметы, характеризующие жизнь и художественные вкусы обитателей крепости. Наиболее ценные находки, в частности изделия из золота и серебра, в том числе статуэтка бога Тейшебы, перевезены в Исторический музей Армении - главный музей страны, а в музее <Эребуни> экспонируются лишь копии этих находок. Самыми ценными экспонатами собственно музея <Эребуни> считаются 23 клинописные таблички урартского времени. В территорию музея входят остатки крепостных стен Эребуни и частичная реконструкция некоторых залов царского дворца, расположенных под открытым небом позади главного здания музея на вершине холма Арин-Берд