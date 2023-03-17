Пятница, 17 Марта 2023 15:14

АрмИнфо.Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян на встрече с генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, поздравил последнего с назначением на должность.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, собеседники в ходе встречи обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Генеральный секретарь ОДКБ доложил о ситуации с демаркацией границы между Таджикистаном и Кыргызстаном.

Армен Григорян представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Стороны также коснулись заявления, сделанного накануне президентом Азербайджана, отметив, что оно противоречит заявлениям Праги и Сочи.

Добавим также, что утром генсек ОДКБ посетил военный пантеон "Ераблур" и почтил память павших воинов.