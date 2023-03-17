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АрмИнфо. Главной темой повестки двадцатого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, стало обсуждение методов сохранения и развития русского языка как языка межнационального общения молодежи стран СНГ.
Как сообщает ппресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ, На заседании выступила член Постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Лена Назарян и рассказала о текущем состоянии преподавания русского языка в Армении. Она отметила, что Государственная система образования в Армении является одноязычной. Дети учатся на армянском языке, но уже со второго класса преподается русский язык. Она добавила, что русский язык изучается во всех государственных учебных заведениях Армении.
"В целях повышения качества преподавания русского языка ежегодно проводится подготовка учителей русского языка. С прошлого года они могут участвовать в добровольной аттестации и в результате получать дополнительную ежемесячную оплату. Правительство Армении поддерживает специалистов по русскому языку и поощряет их работу финансовой поддержкой", - добавила Лена Назарян.
Среди трудностей представитель Армении указала нехватку специалистов по русскому языку, особенно в регионах.
Молодые законодатели рассмотрели проекты по популяризации русского языка. Обсудили запуск международного конкурса переводов для молодых граждан Содружества.
Поддержали проект "Электронная библиотека "Молодежь Содружества" - единая база документов по работе с молодежью в регионе. Прозвучала идея создать глоссарий терминов и понятий по молодежной политике в странах СНГ.
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|Ирак и Армения готовы к расширению сотрудничества в образовательной и культурной сферах
|Парламентская комиссия отклонила проект заявления НС Армении по блокированию Лачинского коридора
|Генсек ОДКБ ознакомился с последствиями азербайджанской агрессии в Джермуке
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|Диписточник: В середине лета армяно-турецкая граница начнет принимать граждан третьих стран
|Рассмуссен: Евросоюз должен существенно увеличить численность своей гражданской миссии в Армении
|До 2030 года госвузов в Армении должно остаться максимум 8
|Ереван в скором времени представит свои наблюдения на очередные предложения Баку
|Экс-генсек НАТО заверяет: Ни США, ни ЕС не примут нападение на суверенную Армению
|Армения с ООН обсудит возвращение армян в занятые Азербайджаном территории НК и прилегающие районы
|Беспокоит цепочка событий, но мы благодарны РМК - Пашинян надеется, что Москва выполнит роль гаранта безопасности НК
|Армения запускает международные механизмы предупреждения готовящегося Азербайджаном геноцида армян в Нагорном Карабахе
|Еврокомиссар: Ситуация на карабахской линии соприкосновения продолжает оставаться очень напряженной
|Еврокомиссар: Лидеры Армении и Азербайджана должны использовать историческую возможность и решить карабахский конфликт
|Армянский депутат сообщила международным партнерам о скоплении азербайджанских сил на линиях соприкосновения Армении и Арцаха
|Депутат Госдумы России обвинил премьера Армении во лжи
|Туркменистан продвигается к началу процесса присоединения к ВТО
|Умер диссидент и правозащитник Сергей Григорянц
|В Армении отмечается рост случаев незаконного оборота наркотика кристалл - КГД
|Арарат Мирзоян представил послу Бразилии видения РА о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Ереване обсуждают проблемы, связанные с опустыниванием
|Давид Гюрджинян назначен в.и.о. ректора Университета им. Брюсова
|Вражеские силы обстреляли арцахских виноградарей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД: Степанакерт категорически отвергает попытки Азербайджана исказить суть карабахского конфликта и представить его как внутреннюю проблему
|Европарламент большинством голосов принял доклад по Армении
|Европарламент принял доклад Желяны Зовко об отношениях ЕС-Азербайджан
|Катрин Колонна: Франция, несомненно, является страной, наиболее приверженной защите армян
|Европарламентарий: В очередной раз в своей истории армяне подвергаются геноциду
|Министр: В Армении будут ликвидированы все областные управления Полиции
|Продюсер бродвейского мюзикла <Сансет Бульвар>: <Армянские артисты - алмазы, нуждающиеся в огранке>
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|Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают вражескую ложь
|АРФД: народ Республики Арцах ожидает от Российской Федерации более активных действий
|В Ереване увековечат память Шарля Азнавура
|Посол Франции: В этом году Дни франкофонии в Армении под слоганом "Мультикультуризм в МОФ"
|Папикян: я взял на себя ответственность, и доведу начатое до конца
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|Горсовет израильского города Хайфа единогласно проголосовал за официальное признание Геноцида армян 1915 года
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