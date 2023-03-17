Пятница, 17 Марта 2023 15:13

АрмИнфо. Главной темой повестки двадцатого заседания Молодежной межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, стало обсуждение методов сохранения и развития русского языка как языка межнационального общения молодежи стран СНГ.

Как сообщает ппресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ, На заседании выступила член Постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Лена Назарян и рассказала о текущем состоянии преподавания русского языка в Армении. Она отметила, что Государственная система образования в Армении является одноязычной. Дети учатся на армянском языке, но уже со второго класса преподается русский язык. Она добавила, что русский язык изучается во всех государственных учебных заведениях Армении.

"В целях повышения качества преподавания русского языка ежегодно проводится подготовка учителей русского языка. С прошлого года они могут участвовать в добровольной аттестации и в результате получать дополнительную ежемесячную оплату. Правительство Армении поддерживает специалистов по русскому языку и поощряет их работу финансовой поддержкой", - добавила Лена Назарян.

Среди трудностей представитель Армении указала нехватку специалистов по русскому языку, особенно в регионах.

Молодые законодатели рассмотрели проекты по популяризации русского языка. Обсудили запуск международного конкурса переводов для молодых граждан Содружества.

Поддержали проект "Электронная библиотека "Молодежь Содружества" - единая база документов по работе с молодежью в регионе. Прозвучала идея создать глоссарий терминов и понятий по молодежной политике в странах СНГ.