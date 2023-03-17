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 Пятница, 17 Марта 2023 15:11

Историческое Послание Главы государства. Взгляд на реформы

Историческое Послание Главы государства. Взгляд на реформы

АрмИнфо.16 марта 2022 года Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана, ставшим документом общенационального масштаба и ознаменовавшим фундаментальные политические преобразования.

Страна тогда только оправилась после событий трагического января. Главное, что в этот критичес­кий момент Президенту удалось сохранить государственность и политическую стабильность.

Не секрет, что многие в те дни высказывали сомнение в реформах и даже говорили о том, что нужно сменить политический курс. Большинство представителей политической элиты попросту опасалось того, что в стране воцарится хаос. Но Президент был твердо убежден: перемены неизбежны, а главное – они необходимы и востребованы обществом. И именно поэтому никому не удалось заставить Касым-Жомарта Кемелевича свернуть с пути трансформации государственного аппарата.

Глава государства продемонстрировал твердость своих убеждений, верность национальным интересам и созидательный подход. По сути, он предложил реформу, направленную на кардинальное переустройство страны.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что Президент дал четкое определение трагедии Кантара, ясно и емко охарактеризовав ее как попытку государственного переворота. «Однако их злой умысел не был осуществлен. Я всегда говорил, что буду до конца со своим народом. Среди них были известные личности. Были руководители военных и специальных органов. Использовали все действия, чтобы дестабилизировать ситуацию», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Это важно и во избежание кривотолков, и, конечно же, как рубеж, после которого страна никогда не будет прежней. Сейчас, когда народ может высказывать свои подлинные чаяния, когда на меж­дународной арене царит турбулентность, большинство из нас осознает необходимость глубоких демократических преобразований и институциональных реформ. Касым-Жомарт Токаев уже тогда поставил во главу угла создание Нового Казахстана, а это далеко не косметическое преображение страны.

Самый показательный первый шаг – переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Это означает, что Парламент получит основополагающий и системообразующий статус. «Сегодня все замыкается на Президенте. И это неправильно», – считает Глава государства.

Одно из важнейших поручений, прозвучавших в Послании, касалось совершенствования избирательной системы. «Депутатский корпус Мажилиса будет формироваться по следующей схеме: 70% – на пропорциональной основе и 30% – на мажоритарной. Кроме того, смешанная модель будет внед­рена на выборах маслихатов областей и городов республиканского значения», – сказал Президент.

Говорилось в Послании и о переносе квоты Ассамблеи народа Казахстана из нижней палаты в верхнюю с уменьшением количества депутатов с 9 до 5. Регистрационный порог для партий был снижен с 20 тыс. до 5 тыс. человек, что способствовало увеличению числа политических объединений и стимулированию активности самого выборного процесса.

Президент также сообщил, что покинет пост председателя правящей партии «Amanat», потому что, по его словам, «политическому доминированию нужно поставить надежный заслон». Это уравняет партии в борьбе за депутатские мандаты, создаст статус-кво.

Как видим, спустя ровно год данные меры уже в полной мере реа­лизованы в рамках нынешних выборов депутатов Мажилиса и маслихатов. Изменения способствовали перезагрузке системы, придали ей новый импульс и повысили конкурентоспособность. Многие граждане, которые долгие годы не могли реализовать свои политические амбиции, сейчас получили возможность побороться за мандат доверия граждан.

Особый отклик среди представителей СМИ, журналистов и блогеров получили высказывания Президента на тему свободы слова. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, СМИ не должны работать в интересах отдельных лиц. Для этого надо пересмотреть закон о СМИ.

В Послании было четко сказано: «Средства массовой информации должны быть конкурентоспособными и независимыми. Этот принцип сейчас особенно важен для любой цивилизованной страны». И уже на практике активно обсуж­дается на открытых площадках со всеми заинтересованными сторонами новый законопроект «О масс-медиа», призванный заменить старый, принятый еще в 1999 году, Закон «О средствах массовой информации».

Следующим весомым шагом стало возрождение незаслуженно забытого Семея – города, откуда вышли многие яркие представители казахской интеллигенции, среди которых первое место, безус­ловно, принадлежит Абаю. Не случайно именно его имя присвоено вновь учрежденной области Казахстана, центром которой стал его родной город.

Новый статус получил и Жезказган, ставший центром области Улытау. Замыкает этот «парад» новых областных центров бывший город Капшагай, который ныне носит имя Динмухамеда Кунаева. Эти перемены призваны воздать должное тем, кто за эти 30 лет был обделен вниманием.

Это важно и с позиции понимания чиновниками проблем прос­тых людей. Надо помнить о том, что мы входим в топ-10 стран по площади и одна область у нас занимает почти такую же территорию, как среднее европейское государство. Постоянные объезды, живое общение да и просто знание своего края – теперь это обязанности каждого акима.

Конечно, нельзя не отметить слова Президента о том, что «нужно внести порядка 30 изменений в Конституцию, чтобы реализовать все инициативы, предложенные сегодня». Так, уже спустя несколько месяцев эти слова были в полной мере воплощены в жизнь самым демократичным способом – через всенародный референдум, на котором народ поддержал предложения Главы государства.

Оглядываясь назад, вспоминая тот день, осознаешь, насколько обнадеживающей и мотивирующей тогда была эта речь, страна нуждалась в ней как никогда. И Президент это чувствовал, ощущая свою сопричастность с народом.

Таким образом, все заявленные реформы и изменения не на словах, а уже на деле реализованы спустя всего год после того, как были озвучены. И самое главное, это лишь один из пакетов системных реформ, предложенных Главой государства.

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