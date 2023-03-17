Пятница, 17 Марта 2023 13:12

АрмИнфо. Министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА Жанна Андреасян на встрече с послом Казахстана в Армении Болатом Иманбаевым подчеркнув дружеские связи, сложившиеся между двумя странами, отметила, что важное место в отношениях между Ереваном и Астаной занимает сотрудничество в сферах образования, науки, культуры, спорта и молодежи.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, министр выразила убеждение, что реализация совместных проектов и возможность обмена опытом способствуют укреплению отношений между двумя странами.

Андреасян коснулась возможности обеспечения устойчивого развития межвузовского сотрудничества в рамках дружественного армяно-казахстанского сотрудничества путем реализации совместных образовательных и исследовательских программ, а также программ обмена студентами и преподавателями. Она также выразила готовность развивать сотрудничество в сфере науки, добавив, что такое сотрудничество перспективно с точки зрения реализации новых научных программ и инициатив.

Глава МОНКС РА также подчеркнула важность углубления и развития сотрудничества двух стран в сферах культуры и спорта. В этой связи она проинформировала, что в этом году весной в столице Армении пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике, а осенью - чемпионат мира по самбо среди взрослых.

Жанна Андреасян сообщила Болату Иманбаеву, что в 2023 году будет отмечаться 120- летие со дня рождения известного армянского композитора Арама Хачатряна, и добавила, что армянская сторона хотела бы видеть среди участников юбилейных мероприятий казахстанских деятелей культуры.

Болат Иманбаев, в свою очередь, поблагодарил за поддержку инициатив казахстанской стороны, отметив, что на данный момент между правительствами, ведомствами и вузами двух стран налажено эффективное двустороннее сотрудничество, которое постоянно развивается и углубляется.

Посол также рассказал о деятельности армянской общины Казахстана, отметив, что она вносит важный вклад в укрепление дружбы между двумя странами. Посол коснулся совместных мероприятий Армении и Казахстана, особо отметив проведение программ "Дни культуры Казахстана в Армении" и "Дни армянской культуры в Казахстане".

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, касающихся сферы образования, науки, культуры и спорта.