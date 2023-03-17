Пятница, 17 Марта 2023 13:08

АрмИнфо. На границах Армении и Арцаха заметно скопление азербайджанских вооруженных сил и тяжелой техники, существует серьезная опасность и угроза войны. Об этом в ходе встречи с послом Великобритании в РА Джоном Галахером заявила председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

<Я поблагодарила посла за адресную критику со стороны представителей парламента Соединенного Королевства в отношении действий Азербайджана, в частности, упоминание об этнической чистке армян и продолжении геноцида Азербайджаном>, - написала депутат на своей странице в Facebook.

Она добавила, что Азербайджан, ставя под сомнение авторитет главного судебного органа ООН, не выполняет решение Международного Суда ООН и продолжает блокаду Лачинского коридора, в результате чего гуманитарная ситуация в Арцахе продолжает оставаться крайне тяжелой.

<Я действительно очень хорошо представляю цену мира. Те территории, на которых я провела свое детство, сейчас оккупированы врагом, 120 тысяч наших соотечественников в Арцахе находятся в тяжелых условиях перед гуманитарной катастрофой. Чем больше мы говорим о мире, тем больше агрессии получаем от Азербайджана>, - отметила Товмасян.

В ответ посол отметил, что понимает сложность ситуации и серьезность гуманитарных проблем, и заявил, что Соединенное Королевство поддерживает международные усилия по стабильному и мирному урегулированию конфликта. Дипломат подчеркнул важность конструктивного диалога и формирования механизмов доверия. Посол добавил, что Великобритания ранее заявляла о своей позиции по разблокированию Лачинского коридора. Он также выразил надежду, что в результате диалога произойдет реальное изменение ситуации.

<Мы также обсудили вопросы, связанные с демократией в Армении>, - отметила депутат.