Пятница, 17 Марта 2023 12:34

АрмИнфо.Изменено обвинение в отношении высокопоставленного чиновника полиции, который, согласно обвинению, отмывал не только свои доходы, но и своего экс-начальника, Владимира Гаспаряна, полученные преступным путем. Прокурор принял решение о возбуждении против него уголовного дела, сообщает пресс­служба Генпрокуратуры Армении.

15 марта 2023 г. прокурором вынесено новое постановление о возбуждении уголовного дела в отношении А.А. (Аршак Акопян-ред.), проходившего службу в Министерстве обороны в 1997-2011 гг., а в 2011-2018 годах занимавшего должности заместителя начальника 4-го управления и начальника 5-го отдела Главного управления полиции по борьбе с организованной преступностью Полиции.

По материалам уголовного дела, рассмотренным Антикоррупционным комитетом, доказано, что А.А., будучи должностным лицом, выполнявшим государственную службу в 1994-2018 годах, незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, а также занимался иной коррупционной деятельностью, а затем для отмывания полученного преступным путем дохода, сокрытия и искажения подлинного характера, преступного происхождения приобретенного имущества, придал им законный вид.

В частности, в течение 2008-2010 годов приобрел 100% акций компании ИП <Урбанизм- Петрол> на имя жены и 9-летнего сына. В 2011 году, опять же на имя жены, приобрел недвижимость, расположенную во 2-м промышленном районе города Абовян Котайкской области, стоимостью 75 млн драмов, в 2012 г. - за 120 млн драмов, недвижимое имущество, расположенное на улице Амиряна в г. Ереване, в 2013 г. за 204 млн 250 тыс. драмов недвижимость на улице Анрапетутюн в Ереване, а в 2014 г. за 144 млн 375 тыс. драмов - 100% акций ООО <ОВСАС>. В 2014 году начал фиктивное отчуждение приобретенного иущества родственникам по формальным договорам дарения и купли- продажи.

Таким образом, по данным, полученным в ходе предварительного следствия, обосновано, что А.Г. отмывал особо крупные суммы, полученные преступным путем: 351 млн 497 тыс. 422 драма и недвижимое имущество на сумму 75 млн драмов.

Кроме того, как отмечается, А.А., фактически выполнявший функции начальника службы безопасности бывшего начальника полиции РА В.Г. (Владимир Гаспарян - ред.), отмывал имущество последнего в особо крупных размерах.

<В частности, В.Г., в 1982-2018 годах занимая должности начальника Севанского и Армавирского отделов МВД, заместителя министра внутренних дел, начальника военной полиции МО, заместителя министра обороны, затем начальник полиции, в 2008-2018 годах распоряжался особо крупными суммами денег, полученными в результате его преступлений в 2000-2018 годах. В.Г., занимающий должность начальника Полиции РА, будучи высокопоставленным должностным лицом, обязанным подавать декларацию, во избежание привлечения внимания правоохранительных органов и возможной ответственности в случае декларирования ценного имущества на свое имя, содействовал в сокрытии происхождения части имущества, полученного преступным путем. В 2013 году обратился к А.А., фактически выполняющему функции руководителя его службы безопасности, с поручением приобрести у ООО <Авангард Моторс> автомобили и зарегистрировать их на свое имя.

На основании указанного поручения 1 сентября 2013 г. А.А. приобрел автомобиль марки <Мерседес-Бенц G 500> у <Авангард Моторс> на выделенные В.Г. 71 млн. 556 тыс. драмов, а 10 января 2014 г.

автомобиль <Мерседес-Бенц S 500L> той же компании на выделенные 80 млн 200 тыс. драмов выделил, зарегистрировав на свое имя>, - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным, полученным в ходе предварительного следствия, обосновано, что А.А. по предварительному сговору с бывшим начальником Полиции В.Г. скрыл имущество в особо крупном размере, полученное в результате преступной деятельности последнего, на общую сумму в 151 млн. 756 тыс. драмов.

Кроме того, А.А. с 2017 года будучи обязанным подавать ежегодную декларацию об имуществе и доходах в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц РА, в декларации, поданной 22 марта 2018 г., намеренно не указал кредит в размере $100 тыс., выданный 23 августа 2017 г. одним из банков, что привело к недекларированию указанного особо крупного имущества.

На основании изложенного постановлением надзирающего прокурора в отношении А.Г. было возбуждено новое уголовное преследование по статье 190, части 3, пункту 1 (эпизод 2, отмывание денег) и части 2, статьи 314.3 Уголовного кодекса РА, принятого 18.04.2003 г.(сокрытие сведений, подлежащих декларированию).

Напомним, что решением Кассационного суда РА от 23 декабря 2022 года кассационная жалоба Генерального прокурора РА была удовлетворена, применение альтернативной меры пресечения в отношении А.А. было признано недостаточным, в результате чего А.Г. был арестован (продолжает находиться под стражей). Ему было предъявлено обвинение в декларировании недостоверной иноформации. Он, в частности, умышленно не вписал часть имущества (в особо крупных размерах) в свою декларацию. А в декабре 2021 года экс-начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну было предъявлено обвинение в отмывании денег на сумму более чем в 2 миллиарда драмов, в присвоение или растрате, служебном подлоге и злоупотреблении служебными полномочиями. В ходе следствия дела Гаспаряна и Акопяна были объединены.