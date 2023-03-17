Пятница, 17 Марта 2023 12:32

АрмИнфо.В Армении при принятии решений о вмешательстве в дела, связанные с семейным насилием, будет применен электронный механизм контроля. Комиссия Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам на заседании 17 марта выдала положительное заключение по представленным правительством РА во втором и окончательном чтении поправкам в законе "О предотвращении насилия в семье, защите лиц, подвергшихся насилию в семье, и восстановлении согласия в семье".

По словам заместителя министра внутренних дел РА Арпине Саркисян, в настоящее время применяются два основных механизма защиты жертв семейного насилия - незамедлительного вмешательства и защиты жертв семейного насилия. В первом случае речь идет о принятии решения со стороны сотрудников полиции, а во втором - в судебном порядке. Теперь предлагается к этим двум механизмам добавить и механизм электронного контроля, что предполагает применение электронного устройства в семье жертвы семейного насилия. Устройство при очередном случае семейного насилия направит в правоохранительные органы соответствующий сигнал. Данный механизм довольно эффективно используют США, Канада, Франция, Грузия, Испания. Применение механизма электронного контроля предусматривает проведение предварительных работ, в том числе, организацию открытого конкурса, закупок и т.д. Предусмотрено, что правительство РА в течение шести месяцев с момента принятия документа установит порядок применения нового механизма контроля за семейным насилием.

Замминистра сообщила, что ко второму чтению поступило несколько предложений, которые обобщены правительством РА. В частности, в документе представлены механизмы гарантий по защите личных данных граждан. Одной из важных составляющих документа, продолжила Саркисян, является минимизация вмешательства, но полностью исключить семейное насилие нельзя. После незамедлительно вмешательства и завершения дела все документы, связанные с семейным насилием, уничтожаются в течение трех рабочих дней, спустя 20 дней, отведенных на проведение соответствующего вмешательства. Но в случае, если правонарушение будет выявлено, то данные в отношении нарушителя будут сохранены до завершения следствия или служебного расследования.

Отметим, что в 2022 году было получено 1547 сообщений о семейном насилии, из которых по 556 сообщениям была применена форма ответственности в виде предупреждения, по 619 случаям было принято решение о незамедлительном вмешательстве, и по 6 случаям - решение о защите в судебном порядке, составлены 1175 учетных карт в отношении лиц, совершивших насилие в семье.