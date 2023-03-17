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 Пятница, 17 Марта 2023 12:30
Марианна Мкртчян

Ереван обвинил президента Азербайджана в торпедировании переговоров по нормализации отношений и подготовке к очередной агрессии

Ереван обвинил президента Азербайджана в торпедировании переговоров по нормализации отношений и подготовке к очередной агрессии

АрмИнфо. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева 16 марта на саммите глав тюркских государств явилось явным проявлением территориальных претензий к Республике Армения и подготовки к очередной агрессии. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

"Представляя суверенную территорию Республики Армения под вымышленным названием "Западный Азербайджан", президент Азербайджана грубо нарушает не только Устав ООН, Декларацию ГА ООН о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, Алматинскую декларацию, но и взятые им обязательства по заявлениям, достигнутым в Праге и Сочи, на которые делается ссылка в этом самом выступлении", - подчеркнули в МИД РА.

Вместе с тем, во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Азербайджан продолжительно препятствует возвращению беженцев и вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах и прилегающие районы, одновременно заявляя, что собирается заселить территории, перешедшие под его контроль в результате депортации армян Нагорного Карабаха.

"Нарушив, по сути, все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, президент Азербайджана препятствует процессу открытия региональных коммуникаций фиктивным, как он сам признает, нарративом о коридорах.

Воинственная риторика главы Азербайджана нацелена на полный подрыв усилий по установлению стабильности на Южном Кавказе и на широкомасштабное применение силы как против суверенной территории Республики Армения, так и против Нагорного Карабаха. Более того, оскорбительные высказывания, используемые в отношении армян Нагорного Карабаха, сопровождающиеся действиями, направленными на создание там гуманитарной катастрофы, демонстрируют неприкрытую политику Азербайджана по осуществлению этнической чистки на самом высоком уровне", - подчеркнул официальный Ереван.

Более того, продолжили в МИД РА, озвучивание подобных провокационных тезисов в Анкаре преследуют цель не только подорвать текущие мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, но и препятствовать положительной динамике в процессе нормализации отношений между Арменией и Турцией.

"Все партнеры, заинтересованные в стабильности и мире в регионе, должны без колебаний дать оценку подобной политики президента Азербайджана и предпринять действенные шаги по устранению нарушений Азербайджаном международного права и исключения проявлений применения силы", - резюмировали в  МИД РА.

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