Пятница, 17 Марта 2023 00:11

АрмИнфо. 16 марта вечером состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Как передает пресс-служба Кремля, собеседники обсудили практические меры, направленные на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе в русле известных трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Проведён также обмен мнениями по вопросам развития транспортно-логистических и экономических связей в регионе.