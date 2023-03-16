Четверг, 16 Марта 2023 19:12

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции <Гражданский договор>, экс- министр здравоохранения Арсен Торосян не намерен складывать свой депутатский мандат. Об этом он 16 марта заявил журналистам.

<Не вижу для этого оснований>, - отметил депутат и экс-министр, комментируя историю с его бывшим замом, а ныне вице-мэром Еревана Геворком Симоняном, который, согласно материалам уголовного дела, арестован на два месяца по обвинению в неисполнении своих служебных обязанностей, чем был нанесен существенный ущерб государству. <Я на своей странице в Facebook четко по пунктам указал на имеющиеся проблемы. Я уверен, что в конечном итоге справедливость победит. Заместители министра здравоохранения и руководитель рабочей группы не имели и не могли иметь тех функций, по которым строится обвинение, за исключением случаев, связанных с преступной группой лиц. Необходимо получить ответы на все вопросы, в противном случае может случиться прецедент, согласно которому любой чиновник может быть привлечен к суду за то, что чего-то не сделал>, - заявил Торосян.

Ранее Следственный комитет Армении распространил сообщение, согласно которому вице-мэр Еревана Геворк Симонян арестован на два месяца. Согласно материалам дела, Симонян, занимая должность замминистра здравоохранения в 2020-2022 годах, не выполнял свои служебные обязанности. В результате его действий государству нанесен значительный ущерб. В частности, в рамках госпрограммы по предотвращению распространения, контролю и лечению коронавирусной инфекции, на реализацию которой государство из резервного фонда выделило 26 млрд драмов, Симонян был назначен ответственным за координацию распределения медпомощи и финансовые потоки. Тогда же был утвержден список медучреждений, которые получали от государства компенсацию за услуги по диагностике, лечению и выявлению COVID-19. В их числе был также медцентр "Медлайн Клиник", директор которого Бабкен Шаумян был уличен в фальсификации историй болезни 385 пациентов, проходивших лечение в медицинском центре.