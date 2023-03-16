Четверг, 16 Марта 2023 17:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 40, 41, 42, 44 во 2-ом квартале Давташена; улицы Восканяна, Мецаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8/3 и частный дом 8 на улице Аргутяна; частные дома на улицах Норка 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 12-ой и 13-ой улиц Норка, частные дома, прилегающие к улицах Г.Овсепяна и С.Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 34, 36, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7, 16, 18, 20, 22 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ник”, “Норайр Мовсисян”, здания школ NN18, 161, частные дома на улице и переулке С.Таронца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 8/3 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 38 на улице Исаакяна, абоненты-жильцы жилых домов 19а, 23 на улице Корюна, жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, абоненты-жильцы жилых домов 25 на улице Абовяна, 62 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 1-ый и 2-ой переулки 1-ой улицы села Джрашен; 1-ый и 2-ой переулки 2-ой улицы; частные дома 72-105 на 1-ой улице и 39-61 на 2-ой улице села Джрашен, садоводческая компания;

в Армавирской области:

11:00-12:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

11:00-12:30 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Хоронк, Артимет;

11:00-17:00 села Маргара, Аразап, Аргаванд, Тандзут;

13:00-14:00 село Тароник;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Гетапня;

11։00-16։00 частично кварталы 2, “Каяран” в городе Масис; села Норабац, Саят-Нова; частично села Зорак, Даракерт;

12։00-14։00 частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, дом быта в общине Чаренцаван; общины Бжни, Алапарс, частные дома в Бжни, станции компаний “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Джрвеж; квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

09։00-10:00 село Геговит; улица З.Андраника полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

10։00–11:00 улица Гетапня, квартал “Ванки Тахамас” полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Азатан, Бениамин, Гетк, Еразгаворс, Баяндур в Ахурянском регионе.

в Сюникской области:

09:20-11:00 жилые дома 4, 5 на улице Ширванзаде в городе Каджран.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 20 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 38, 38/1, 38/2, 40, 40а, 40/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 10 на улице Е.Тадевосяна, 1/1, 3/2 на улице С.Таронца, общежития NN1, 3, 5 на улице С.Таронца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 120, 121, 129, 130, 131 132, 133, 134 в кв. “Б-2”, частные дома 1-45 на улице Тавризян, частные дома 1-24 на улице Амо Сагяна, частные дома 1-22 на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице в Нор Ареше; жилой дом 8/3 на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 здание административного округа “Кенрон” (односторонне);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Партизак;

в Котайкской области:

11:00-16:30 частично село Джрвеж, квартал “Багреванд”, квартал “Банаван” в Гарни;

в Ширакской области:

10:00-14:00 частично 1-ая улица села Гташен в Амасийском регионе; частично улицы Туманяна, Еритасардакан города Маралик в Анийском регионе; частично 3-яя улица села Башгюх в Ашоцком регионе.