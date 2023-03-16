Четверг, 16 Марта 2023 16:41

АрмИнфо.16 марта в 15:47 по местному времени сейсмологической сетью территориальной службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение в Иране. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РА.

Согласно источнику, землетрясение магнитудой 5.1 произошло в 41 км к юго-западу от города Хой. В эпицентре сила подземных толчков составила 7 баллов.

Землетрясение силой в 3-4 балла ощущалось в Сюникской области, 3 балла - в Вайоцдзорской, 2-3 балла в Араратской областях и 2-3 балла в Ереване.