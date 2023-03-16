Четверг, 16 Марта 2023 16:36

АрмИнфо. Заместитель министра иностранных дел РА Ваан Костанян принял делегацию парламентской группы дружбы Ирак-Армения Палаты представителей Республики Ирак в Армении во главе с председателем группы Мухаммадом Садыком Мухаммедом.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Ваан Костанян высоко оценил нынешнюю положительную динамику развития многосторонних отношений с Ираком, подчеркнув в этом процессе роль и усилия парламентов двух стран.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся повестки двустороннего сотрудничества, в том числе армяно-иракского сотрудничества в сферах экономики, здравоохранения, образования и туризма. Подчеркнута активизация работ в рамках армяно-иракской межправительственной комиссии, а также проведение политконсультаций между внешнеполитическими ведомствами.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности. Замминистра представил процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, а также ситуацию, сложившуюся в регионе в результате блокирования Азербайджаном Бердзорского коридора. Костанян назвал неприемлемыми спекуляции религиозным фактором со стороны Азербайджана, а также безосновательными попытки подорвать традиционные теплые отношения между Арменией, армянским народом и арабским миром, отметив, что Армения имеет традиционно дружественные отношения с подавляющим большинством арабских государств. Он также поблагодарил дружественный Ирак за беспристрастную позицию.