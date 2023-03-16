Четверг, 16 Марта 2023 16:34

АрмИнфо.Комиссия Национального Собрания РА по внешним связям на заседании 16 марта фактически отклонила проект заявления НС по блокированию Лачинского коридора, представленный оппозиционной фракцией <Армения>. Документ не получил необходимого количества голосов.

Представляя проект депутат НС Андраник Теванян сообщил, что фракция пересмотрела текст заявления, в котором, среди прочего, резко осуждаются провокационные шаги, предпринятые Азербайджаном по закрытию Лачинского коридора, соединяющего Армению и Арцах под надуманным предлогом защиты окружающей среды. Действия Азербайджана, продолжающего блокаду коридора, противоречат трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года о наличии 5-километровой зоны коридора, связывающего Арцах с Арменией. Официальный Баку своими неконструктивными действиями показывает, что отказывается от принятых на себя обязательств, нарушает международные нормы гуманитарного права, пытается сформировать в Нагорном Карабахе атмосферу страха, психологического давления, предпринимая осуществить в Арцахе новый геноцид и развязать новую войну. Подобного рода очевидные притязания, носящие геноцидальный характер, в очередной раз демонстрируют, что Арцах не может быть в составе Азербайджана и единственной возможностью для сохранения армянства Арцаха является реализация права народа на самоопределение.

<Призываем международную общественность осудить провокационные действия Азербайджана. Призываем также российских миротворцев предпринимать шаги, вытекающие из устава ООН. Выражая солидарность с российскими миротворцами, призываем их обеспечить выполнение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и предотвратить провокации со стороны Азербайджана. Обращаемся к нашим арцахским братьям и сестрам не поддаваться на провокации, проявляя сдержанность. Республика Армения имеет обязательство перед Арцахом и будет полностью придерживаться этого обязательства>, - говорится в проекте заявления.

Между тем, как отметила депутат НС от правящей фракции <Гражданский договор> Мария Карапетян, что через два дня после закрытия Лачинского коридора, 14 декабря, Национальное Собрание РА приняло заявление о <разжигании Азербайджаном гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе>, которое остается в силе. Карапетян сообщила, что накануне с секретарем фракции "Армения" Арцвиком Минасяном состоялись обсуждения некоторых выражений и формулировок заявления, но консенсуса достигнуто не было.

В результате голосования проект не набрал необходимого количества голосов. За проект проголосовали 3 депутата, воздержались 5.