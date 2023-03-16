Четверг, 16 Марта 2023 15:18

АрмИнфо.Евросоюз должен существенно увеличить численность гражданской миссии ЕС в Армении. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Общественному телевидению Армении, в ответ на замечание о том, что ЕС готов оказать лишь дипломатическое и гуманитарное содействие РА.

"Я понимаю, что в Армении очень многие разочарованы тем, что российские миротворцы не смогла предотвратить агрессию против Армении и блокаду Нагорного Карабаха. Но, вы правы, русские миротворцы здесь. У меня нет никаких сомнений относительно этого. Однако, моя цель здесь - поощрить Евросоюз увеличить численность уже существующей миссии. Не нужно забывать о полезность мониторинговой миссии ЕС с точки зрения предотвращения дальнейшей азербайджанской агрессии. Однако, я считаю, ЕС нуждается в большем составе специалистов для этой миссии. Я этот вопрос обсудил здесь с послами, и по возвращению в Брюссель, я подниму этот вопрос там", - сказал он, добавив, что должна быть четкая миссия по сбору фактов, чтобы можно было идентифицировать факты и цифры связанные с гуманитарной ситуацией в Нагорном Карабахе.

В этом ключе экс-генсек НАТО подчеркнул, что Азербайджан отказывается принимать факт наличия гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. "Полагаю, что мы нуждаемся в независимой международной миссии, которая представит реальность международному сообществу в связи с блокадой. Я говорю о миссии с сильным мандатом, у которой будет возможность работать с обеими сторонами, не только с армянской, но и азербайджанской", - отметил он.

Касаясь роли Турции в регионе, Расмуссен выразил надежду на нормализацию отношений между Арменией и Турцией. "Не думаю, что в интересах Турции держать границу закрытой или иметь напряженность в отношениях. Наоборот, думаю, что Армения сделала очень важный шаг направив помощь после землетрясения. Полагаю, что со временем удастся улучшить отношения, если продолжить движение в этом направлении", - сказал он.

При этом он согласится с тем, что в регионе необходимо восстановить военный баланс. Экс-генсек НАТО считает, что пока Азербайджан чувствует себя сильней на политическом поприще, в связи с соглашением с ЕС в энергетической сфере, в связи с тем, что США заняты отношениями с Ираном, и пока чувствует своё военное превосходство, угроза новой агрессии против Армении будет всегда.

По его словам, именно поэтому на встречах с высшим руководством Армении он обсуждал вопросы, связанные с возможностью укрепления отношений Еревана и Брюсселя в области безопасности. "Я не могу представить деталей. Не могу рассказать о проблемах с вооружением, но думаю, что есть перспективы укрепления отношений, включая иные сектора", - сказал он, добавив, что хорошей площадкой для содействия Армении может выступать Европейская площадка по миростроительству.

На замечание о том, что есть мнение, что миссия ЕС преследует цель вытеснить Россию из региона и уточнение, так ли это, Расмессен отметил, что находится здесь, не для того, чтобы работать против РФ.

"Когда речь идет об Украине, я не скрываю, что я против вторжения России. Но я также понимаю, что российские миротворцы играют определенную роль в Армении и в некотором роде смогли предотвратить дальнейшие агрессии Азербайджана. Но, мы также увидели, что они не смогла предотвратить блокаду и прошлогоднюю агрессию. Следовательно, это дополнение усилий России, дополнение их Западными. Это однозначно не против России, а миссия ЕС дает возможность Армении диверсифицировать свои отношения, увеличить число друзей, предотвратить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе и дальнейшую агрессию Азербайджана", - убежден он.

На замечание, является ли членство Армении в ОДКБ препятствием в этих усилиях, экс- генсек НАТО отметил, что на данном этапе однозначно нет. "Нет никакого противоречия в том, что Армения останется членом ОДКБ и будет иметь отношения с ЕС, США и другими. Вместе с тем, не буду скрывать, есть границы, которые нельзя перейти потому, что Армения-член ОДКБ. Но я здесь не для того, чтобы призывать Армению выйти из ОДКБ, это внутреннее дело и решение Армении", - сказал он, добавив, что он здесь, чтобы увеличить число друзей Армении на Западе.

Рассмусен также не согласился с тем, что НАТО косвенно через Турцию был вовлечен в конфликт между Азербайджаном и Арменией. "Тот факт, что Турция участвует на стороне Азербайджана, никак не значит вовлеченность НАТО, это национальное участие Турции. Мы видели такое поведение Турции и в других местах, например в Сирии, видели, что Турция покупает оружие у России, мы видим, что Турция блокирует членство Финляндии и Швеции в НАТО. Следовательно, НАТО имеет свои вызовы, когда речь заходит о Турции, это не решение НАТО, что Турция может поддерживать Азербайджан", - заверил экс-генсек НАТО.

На вопрос считает ли он реалистичным размещение международной миссии в Арцахе, Расмуссен отметил, что если не удастся достичь миссии с международным мандатом, то невозможно будет достичь согласия о мирном договоре, так как именно это является залогом успеха.

"Для долгосрочного мирного договора это необходимо. Обязательно должен быть механизм международного миротворческого контингента, который будет контролировать уважение взятых обязательств всеми сторонами. Разумеется, миссия с международный мандатом должна включать Россию, трудно получить такой мандат без участия России. Во-первых, российские миротворцы уже здесь, во-вторых, Россия - постоянный член СБ ООН. Нам нужен мандат ООН, который предполагает активное участие России", - резюмировал Расмуссен.