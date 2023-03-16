Четверг, 16 Марта 2023 13:10

АрмИнфо. До 2030 года количество государственных вузов будет доведено до восьми. Проект решения об утверждении Государственной программы развития образования РА до 2030 года и вытекающих из нее мероприятий был одобрен 16 марта на заседании правительства.

Как заявила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, целью проекта является формирование основанной на общенациональных и общечеловеческих ценностях, нацеленной на развитие страны, эффективной и конкурентной на международном уровне образовательной системы.

В рамках документа выделены три стратегических направления: 1) создание общего инклюзивного образовательного центра по всей территории Армении; 2) повышение эффективности образования; 3) производство и экспорт образовательных услуг.

Согласно стратегии, для учеников и студентов должны быть созданы достойные условия обучения, в том числе, в регионах и приграничных селах.

По плану мероприятий количество образовательных комплексов в сельских населенных пунктах до 2030 года планируется довести до 156. Во всех укрупненных общинах для детей в возрасте до 2 лет будут созданы услуги по уходу за детьми в яслях.

Уже в 2030 году все учащиеся начальных классов воспользуются программой школьного питания. С января с.г. бенефициарами программы стали 104 тыс школьников (1-4 классы) из всех регионов страны.

В сфере вузовского образования планируется проведение крупнейшей реформы. Так, количество государственных вузов будет сокращено до 8, с внедрением сильного научно- исследовательского компонента. Будет создан Академгородок в качестве инфраструктуры в рамках модернизации качественного образования и науки. <Планируется, что в результате этих действий как минимум четыре наших вуза войдут в топ-500 международных рейтинговых систем>, - сказала министр.

Ранее сообщалось, что государственные вузы будут собраны в Академгородок, который намечено разместить в городе Аштарак.