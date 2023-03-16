Четверг, 16 Марта 2023 13:07

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил министру иностранных дел Арарату Мирзояну начать переговоры с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, о возвращении армян в занятые Азербайджаном территории Нагорного Карабаха, а также в прилегающие к ним районы. Об этом сообщил премьер 16 марта на заседании правительства.

По словам Пашиняна, события вокруг Нагорного Карабаха беспокоят также в том плане, что направлены на срыв диалога Степанакерт-Баку. <Вопреки договоренности, достигнутой на международном уровне, и проведения всего двух встреч, Азербайджан заявляет, что с народом Нагорного Карабаха планирует обсудить тему реинтеграции. Между тем международная договоренность касалась обсуждений о правах и безопасности народа НК. На фоне этого большую важность приобретает внедрение международного механизма диалога Степанакерт-Баку, поскольку уже сегодня очевидно, что без него повестка провалиться и будет предана забвению усилиями Баку>, - сказал он.

Ереван беспокоит и то, что до сих пор не задействован международный механизм, закрепленный пунктом 7 трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Последний гласил, что внутренне перемещённые лица и

беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Это, как пояснил премьер, означает, в том числе, возвращение армян Гадрутского района, Шуши, части Мартунинского и Мартакертского районов, а также Геташена, Лачина и других непосредственно прилегающих к Нагорному Карабаху регионов и внедрение соответствующих механизмов. <Я поручил главе МИД начать их обсуждение с верховным комиссаром ООН>, - заявил Пашинян.

В связи с этим вопросом, как указал глава кабмина, в правительство обращаются армяне Баку, Ширвана, Сумгаита, Кировабада, Ханлара, Шамхора, Нахичевани и других районов Азербайджана, которые подверглись этническим чисткам. <Они жалуются, что мы не поднимаем вопрос их возвращения в свои дома в сопровождении миротворцев. Вопрос в том, что пункт 7 заявления касается только беженцев и внутренних переселенцев Нагорного Карабаха и непосредственно прилегающих к нему районов, но это не мешает армянам из указанных регионов самоорганизоваться и защитить свои имущественные права в международных инстанциях>, - заявил Никол Пашинян.