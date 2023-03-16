Четверг, 16 Марта 2023 12:17

АрмИнфо.Ереван надеется, что Москва выполнит взятую на себя функцию гаранта безопасности населения и гражданской инфраструктуры Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта на заседании правительства.

«Но если наш друг и союзник по какой-либо объективной причине не может выполнить эту роль, думаю, что сама Россия должна обратиться в Совбез ООН, сообщить об опасности массовых убийств гражданского населения и риске уничтожения гражданских инфраструктур в Нагорном Карабахе для задействования дополнительных международных механизмов», - сказал он.

При этом, как отметил премьер, он никоим образом не подвергает сомнению роль РМК в Нагорном Карабахе. «Дело лишь в том, что беспокоит цепочка событий последних двух лет, примеру, оккупация Хцаберд и Хин Тахер, события в Парухе, незаконная блокада Лачинского коридора, убийства полицейских и гражданских, регулярные нарушения режима прекращения огня, действия, направленные на терроризирование гражданского населения», - указал он.

Вместе с тем, Пашинян не может, по его словам, недооценить, особую роль и вклад РМК в том, что гуманитарный кризис в результате блокировки Лачинского коридора не превратился в гуманитарную катастрофу.