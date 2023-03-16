Четверг, 16 Марта 2023 12:02

АрмИнфо. Военно-политическое руководство Азербайджана готовит этническую чистку, геноцид народа Нагорного Карабаха, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта на заседании правительства.

Пашинян указал, что вопреки решению Международного суда ООН от 22 февраля Азербайджан продолжает удерживать закрытым Лачинский коридор, единственную асфальтированную дорогу, соединяющую Арцах с Арменией. В результате, гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной.

<Одновременно, мы видим попытки Баку обострить военную ситуацию на линии соприкосновения с НК. Последним вопиющим проявлением этого стало убийство 3 полицейских НК азербайджанской диверсионной группой 5 марта с.г.>, - сказал он, напомнив, что подразделение ВС Азербайджана устроило засаду на полицейский УАЗ, который направлялся из Степанакерта в сторону сел Хин Шен и Мец Шен.

Премьер обратил внимание не то, что данный инцидент произошел в зоне ответственности российского миротворческого контингента в НК. <Важно зафиксировать, что МО РФ в заявлении от 6 марта четко зафиксировало, что инициатором инцидента является азербайджанская сторона>, - сказал он. В сообщении отмечалось также, что инициировано производство для выяснения деталей произошедшего.

При этом Пашинян особо отметил, что данный инцидент имел место на территории Лачинского коридора, который, согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, <не только перекрытая сейчас дорога, но и зона безопасности шириной в 5 км>'. <Следовательно убийство (3 полицейских) азербайджанскими ВС тройное нарушение трехстороннего заявления. Было нарушено не только перемирие, линия соприкосновения, но и пятикилометровая зона в Лачинском коридоре>, - указал он.

По его словам, азербайджанская государственная и околовластная пропаганда продолжительное время создает фон для масштабного нападения на Нагорный Карабах. Проявления напряженности заметны и на земле. <Наша оценка остается прежней. Военно- политическое руководство Азербайджана готовит этническую чистку, геноцид народа Нагорного Карабаха. Это, по сути, фиксируется и в решении Международно суда ООН, где четко отмечается, что закрытие Лачинского коридора может привести к необратимым гуманитарным последствиям для народа Нагорного Карабаха>, - отметил Пашинян.

В этом ключе премьер считает необходимым немедленно запустить международные механизмы по предотвращению геноцида. <В частности, речь идет о предусмотренных в рамках ООН механизмах. В этом плане я дал соответствующие указания МИД Армении>, - отметил Пашинян.

Продолжаются работы в направлении отправки международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. Это, по мнению Пашиняна, позволит также опровергнуть необоснованные заявления Баку о том, что Армения держит в Нагорном Карабахе армию и отправляет туда военные грузы. <Утверждения необоснованны. Азербайджан ищет повод для новой военной эскалации в регионе. Следовательно командировка международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах является необходимостью в том числе и в этом смысле>, - подчеркнул премьер.

Он напомнил, что разговор на эту тему состоялся 6 декабря 2022 года в Праге в ходе встречи Макрон-Мишель-Пашинян-Алиев. Глава Азербайджана утверждал, что у Армении в НК есть армия, Пашинян, в свою очередь, утверждал обратное. В результате премьером РА была предложена отправка международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах для того, чтобы на месте выяснить кто прав, кто нет. Предложение было отвергнуто Алиевым.

Пашинян указал, что наличие Армии обороны в Нагорном Карабахе оправдано до тех пор, пока существует угроза этнической чистки и геноцида армян НК. Но это не единственный механизм, такой механизм также российские миротворцы, отметил Никол Пашинян, напомнив, что в 2020 году Совет Федерации РФ дал санкцию президенту РФ на отправку войск в Нагорный Карабах. Зафиксировав вероятность массового истребления мирного населения Нагорного Карабаха, РФ взяла на себя функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха, указал армянский премьер.