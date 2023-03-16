Четверг, 16 Марта 2023 11:54

АрмИнфо. Вдоль границы Армении и Арцаха наблюдается передвижение азербайджанских вооруженных сил и тяжелой техники: это видно даже жителям приграничных населенных пунктов. Об этом на своей странице в Фейсбук написала председатель постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения Тагуи Товмасян.

"Я направила всем своим международным партнерам срочные письма, предупреждая о серьезных угрозах относительной устойчивости в регионе со стороны Азербайджана, территориальных амбициях Азербайджана, что выражается как в экспансионистской риторике Алиева, когда он называет суверенную территорию Республики Армения "Западным Азербайджаном" и Арцах "Азербайджаном", так и в том, что около 100 дней Арцах находился в блокаде с тяжелейшими последствиями гуманитарной катастрофы. Все это происходит на фоне размещения тяжелой техники азербайджанскими вооруженными силами на линиях соприкосновения Республики Армения и Республики Арцах", - подчеркнула депутат.

При этом она подчеркнула, что отсутствие соответствующих действий или формальное осуждение со стороны международного сообщества способствуют продолжению азербайджанской агрессии и политики геноцида.

По ее словам, очевидно, что Азербайджан не только грубо нарушает ряд принципов международного права, но и не выполняет требование Международного Суда ООН, а именно - гарантировать бесперебойное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Бердзорский коридор.

"Я обратилась к международным партнерам с просьбой предпринять эффективные и превентивные меры с целью предотвращения планируемой Азербайджаном возможной эскалации и осуществления нового геноцида против армян.

Надеюсь, что наблюдатели ЕС, дислоцированные вдоль границы РА и российские миротворцы, охраняющие границу Арцаха, пребывая на месте правильно оценят ситуацию, и за этим последуют карательные последствия", - добавила депутат.

Отметим, что сообщения о скоплении азербайджанской техники и живой силы вдоль линии соприкосновения с Арменией и Арцаха начали поступать вечером 14 марта. Иран на этом фоне объявил о полной боеготовности войск и подчеркнул недопустимость попыток изменения границ на Южном Кавказе.