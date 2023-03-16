Четверг, 16 Марта 2023 11:46

АрмИнфо. Депутат Государственной Думы России Константин Затулин обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна во лжи.

"Вчера премьер-министр Армении Пашинян изволил прокомментировать свою неутомимую деятельность по запрету въезда в Армению неугодным ему соотечественникам и друзьям Армении. Ему задали вопрос о запрете Маргарите Симонян, Араму Габрелянову, мне и неустановленному числу лиц, список которых не опубликован.

Господин Пашинян в ответ соврал. Уже по традиции. Оказывается, "они",

- то есть мы, - не смогли бы даже "въехать на территорию своей Родины без наличия визы", если бы совершили в отношении Родины (России), "хотя бы 1% того, что сделали в отношении Армении"", - обратил внимание российский депутат.

В этом ключе он задался вопросом, что же "они" сделали?

"У меня свой список. Я не армянин и не гражданин Республики Армения и никогда им не был. Но на протяжении всех тридцати с лишним лет своей общественной, политической и депутатской деятельности выступал за верность исторической памяти, дружбе между русским и армянским народами, поддержке непризнанной самой Арменией Нагорно- Карабахской Республики. Ну, например, стал в 1995 году автором резолюции о признании Российской Федерацией геноцида армянского народа в Османской империи. Или, поближе к сегодняшнему дню, создал в 2018 году русско-армянский "Лазаревский клуб" и организовал в 2021 году вакцинацию населения Нагорного Карабаха от коронавируса. И т.д.", - отметил Затулин.

В тоже время депутат констатировал, что у него много друзей в Армении. "Но, по мнению господина премьер-министра, я не с теми дружу. Между прочим, уже после запрета в прошлом году, он направил ко мне действующего посла Республики Армения в надежде "принудить к дружбе" с теми, с кем надо. Бедный посол! Но всё, что услышали вчера в списке претензий Пашиняна к "некоторым", то есть и ко мне, это какой-то бред о том, что "некоторые" требуют от правительства Армении исполнений обещаний о предоставлении коридора", - добавил он.

При этом Затулин решил внести ясность в этот вопрос. По его словам, прошлом году какой-то зомбированный враньем пашиняновских пропагандистов журналист задал ему по телефону вопрос: "Почему Россия требует от Армении предоставления Азербайджану Зангезурского коридора?".

"Пришлось сказать, что дело вовсе не в России, - ей никакой коридор между Турцией и Азербайджаном не нужен, - а в неких обещаниях действующего правительства Армении "открыть коммуникации", содержащихся, в частности, в подписанном на Западе с Азербайджаном протоколе. То есть не к нам обращайтесь, по поводу всяких там коридоров. Вот и все. Надо быть идиотом или Пашиняном, чтобы на этом основании утверждать, что я требую от правительства Армении открытия коридора через свою территорию. Видимо, я с каким-нибудь Коротченко для Пашиняна одно лицо, - как Фрунзик с Бубой для японцев в "Мимино".

Настоящая причина в нелюбви Никола Пашиняна ко мне - все та же, что и к другим. Никол считает, что "Армения - это я!". Ну, у Людовика XIV были хоть какие-то основания. Какие у Пашиняна?

Он, как известно, провозглашал: "Нагорный Карабах - это Армения. И точка!". И как у него получилось?", - подытожил Константин Затулин.

В более резкой форме на утверждения Пашиняна отреагировала Маргарится Симоньян, которая после порции критики в адрес армянского премьера отметила, что и не собиралась приезжать в РА пока у власти Пашиняна. Она также подчеркнула, что "премьер РА продал и предал и все возможные интересы Армении, и продолжает это делать до сих пор".