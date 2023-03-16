Четверг, 16 Марта 2023 11:43

АрмИнфо.

Делегация Туркменистана во главе с председателем Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана Рахимберди Джепбаровым, находящаяся с визитом в Женеве, Швейцария, в среду провела переговоры с генеральным директором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой и ее заместителем Сянчен Чжаном.

Туркменская сторона подчеркнула готовность правительства страны работать с государствами-членами ВТО и другими заинтересованными участниками для начала процесса присоединения к Организации.

Глава делегации подтвердил заинтересованность Туркменистана в углублении сотрудничества с этой интеграционной структурой, отвечающей за установление общих принципов международной торговли, что будет способствовать дальнейшему развитию экономических связей страны.

Как сообщает пресс-служба туркменского МИД, Нгози Оконджо-Ивеала сказала, что ВТО высоко ценит экономическую стратегию Туркменистана и меры по ее реализации. Стороны выразили уверенность, что в ближайшей перспективе будет достигнут прогресс в работе, проводимой в соответствии с планами взаимодействия Туркменистана и ВТО.