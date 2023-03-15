Среда, 15 Марта 2023 21:46

АрмИнфо.Умер Сергей Иванович Григорьянц — советский диссидент, бывший политзаключённый, журналист и литературовед, основатель и глава правозащитного фонда «Гласность». Об этом в фейсбуке сообщила его дочь Анна. О причинах смерти не сообщается. Григорьянцу был 81 год.

Как сообщает "Настоящее время", Григорьянц родился 12 мая 1941 года в Киеве. Учился в Киевском политехническом институте, Рижском училище инженеров гражданской авиации, а также на факультете журналистики МГУ.

В советские годы правозащитник дважды отбывал срок по статье об "антисоветской агитации и пропаганде". Он вышел на свободу в 1987 году. После этого начал издавать журнал "Гласность" с критикой коммунистической системы.

В 1989 году Сергей Григорьянц был награжден международной премией WAN "Золотое перо Свободы". В 1990-х периодически выступал с требованием люстраций, подавал в суд на КГБ. Он также создал фонд "Гласность".

В 90-х Григорьянц выступал против политики российских властей, касающейся войны в Чечне. В 2014 году Григорянц выступил против аннексии Крыма и подал жалобу в Гаагский суд против политического руководства России.