Среда, 15 Марта 2023 19:28

АрмИнфо.Количество попыток перевозки наркотика <кристалл> резко выросло в последнее время. Это очень беспокоит. Об этом заявил журналистам председатель Комитета госдоходов РА Рустам Бадасян 15 марта в парламенте.

<Почти каждый день присылают какое-нибудь видео или фото об обнаружении наркотиков. Точное количество сейчас не назову, но выявление наркотиков типа <кристалл> в прошлом году по сравнению с 2021 годом увеличилось Это очень беспокоит. Был случай, когда была предпринята попытка перевозки через пограничные пункты пропуска или в обход. Часто его можно встретить и в почтовых отправлениях>, - сказал он, отметив, что КГД реализует ряд инициатив в этом направлении.

По словам Бадасяна, незаконный оборот наркотиков активизировался во многих странах. <Есть новые и более опасные виды наркотиков, которые еще не дошли до Армении. Мы ведем постоянный мониторинг, чтобы таких случаев не было>, - сказал он.

Отметим, что кристалл - это сленговое название метамфетамина, а также синтетических психоактивных веществ амфетаминового ряда: амфетамина, меткатинона, реже крэк-кокаина и мефедрона. Такое обозначение они получили из-за своего внешнего вида, напоминающего осколки льда или битое стекло белого, голубого и розового цвета.

Напомним, что в конце февраля с.г. в Генпрокуратуре РА были подведены итоги деятельности прокуратур ряда административных районов Еревана за 2022 год. Было доложено, что по данным прокуратур ряда административных районов, в Ереване зафиксирован рост преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.