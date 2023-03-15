Среда, 15 Марта 2023 19:06

АрмИнфо. 15 марта министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял посла Федеративной Республики Бразилия в Республике Армения Фабио Ваза Питалугу.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе встречи собеседники обменялись мнениями о расширяющемся политическом диалоге между Арменией и Бразилией и широком круге вопросов армяно-бразильской двусторонней повестки. Обсуждены перспективы сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, включая торговлю, высокие технологии и сельское хозяйство.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы эффективного сотрудничества, налаженного между двумя странами на многосторонних площадках, а также укрепления межпарламентских связей.

На встрече также были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности и стабильности. Арарат Мирзоян представил видения РА о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Было подчеркнуто, что своей риторикой и непрерывными провокациями азербайджанская сторона бросает вызов усилиям по установлению мира и стабильности в регионе.

Касаясь блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, министр подчеркнул необходимость выполнения юридически обязывающего решения, принятого Международным судом ООН 22 февраля 2023 года.