Среда, 15 Марта 2023 18:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 19-22 во 2-ом квартале Давташена, улица Шаумяна 14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома в кв. “Норк”, частные дома 303, 302/3 на улице Норки Айгинер, 92, 113, 117 на улице Норк в Норк Мараше; частные дома, прилегающие к дереву платан, ООО “Арпине ев Арпине”, почтовое отделение N11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норке; жилые дома 15, 16, 30, 32 на улице С.Таронца, жилые дома 10, 12, 14 на переулке С.Таронца, жилой дом 1 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 50, 50а на пр. Маштоца, жилые дома 23, 23/27 на улице Корюна, стадион “Динамо”, отделение Полиции “Кентрон”, жилые дома 19, 19/1 на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы на улицах Ал.Манкяна, Туманяна, Белякова, Налбандяна, Тпагричнера, Анраптутяна, Саят-Новы, Абовяна, Ав. Петросяна, Ханджяна, Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 20, 21, 38 и частные дома 11-60 на ул. Тиграняна, частные дома 1-42 на улице Чолакяна, частные дома 1-55 на улице Вр.Папазяна, жилеы дома 49/4, 49/11, 49/12 на пр. Комитаса, 60/1, 63/1, 63, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 6 на улице Севастополяна, жилой дом 1Б на улице Киевяна, частные дома 31-62/1 на улице Барбюса, частные дома 18-20 на улице Сепуга, частные дома 62-66 на 3-ем тупике Саркавага, жилые дома 28, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 50А, 50Б на пр. Баграмяна и 1-ый переулок, жилой дом 4 и частные дома 1-15 на улице Лер Камсара;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично села Норабац, Ранчпар;

10։00-13։00 частично улица Сарибека Варданяна в городе Веди;

11։00-16։00 село Нарек;

12։00-14։00 частично село Бардзрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы Шаумяна, Алавердяна в городе Вайк; частично Джермукское шоссе;

10։30-14։30 частично улицы Барекамутяна, Шаумяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-14։00 община Фантан, садоводческая компания “Арчадзор”, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А.Харатян”, компания “Аэронавигация”, станции компаний “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:30 город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воинская часть, ООО “Эллипс Джи Эй”, “Наири Берриутюн”, “Ерамар”, “Армбер”, “Тамара ев Ани”, производственная компания “Бюрех”, ООО “Аймега”, производственное предприятие “Семюр Энд Ко”, коньячный завод, ЗАО “Егвард”, ООО “Гндасар ГЭС”, “Г.Плавчян”, ООО “С.Погосян”, “Караланс”, “Виста Плюс”, “Карапетян”, частный дом “Наири”, собственники “Т.Акобян”, “Н.Мурадян”, ООО “Гана Григ”, садоводческая компания и ООО “Евротранс”;

11:00-16:00 частично село Джрвеж и Ариндж;

в Гегаркуникской области:

10։00-16։00 общины Гегамаван, Цахкук, Гагарин, оросительная станция Цахкунка, ГНКО “Пахуст”, семеноводческий потребительский кооператив Гагарина, ЗАО “Гагарини артадракан база”, “ХКХ Агроспасаркум”, “Ди Ви Эйч”, “Арт Га”, Ч/П “Карен Агаджанян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–14:00 населенный пункт Геговит; улица З.Андраника полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-14:00 квартал “Дпроци” села Геганист в Артикском регионе;

10:00-15:00 территории, прилегающие к детскому саду и сельскому муниципалитету, села Сарнахбюр, в Анийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-12:00 село Гетатах;

11:00-15:00 жилые дома 11, 13 на улице Лернагорцнери, жилой дом 6 на улице Шаумяна в городе Каджаран;

12:30-13:30 село Лор;

14:00-15:00 село Шенатах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 40, 41, 42, 44 во 2-ом квартале Давташена; улицы Восканяна, Мецаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 8/3 и частный дом 8 на улице Аргутяна; частные дома на улицах Норка 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 12-ой и 13-ой улиц Норка, частные дома, прилегающие к улицах Г.Овсепяна и С.Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 34, 36, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7, 16, 18, 20, 22 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ник”, “Норайр Мовсисян”, здания школ NN18, 161, частные дома на улице и переулке С.Таронца, частные дома на 2-ом переулке улицы Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 жилые дома 8/3 на 1-ой улице Аванесова, жилые дома 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилой дом 38 на улице Исаакяна, абоненты-жильцы жилых домов 19а, 23 на улице Корюна, жилые дома 7, 9 на улице Агаяна, абоненты-жильцы жилых домов 25 на улице Абовяна, 62 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); 1-ый и 2-ой переулки 1-ой улицы села Джрашен; 1-ый и 2-ой переулки 2-ой улицы; частные дома 72-105 на 1-ой улице и 39-61 на 2-ой улице села Джрашен, садоводческая компания;

в Армавирской области:

11:00-12:00 села Амберд, Агавнатун, Лернамердз;

11:00-12:30 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Хоронк, Артимет;

11:00-17:00 села Маргара, Аразап, Аргаванд, Тандзут;

13:00-14:00 село Тароник;

в Араратской области:

10։00-12։00 частично село Гетапня;

11։00-16։00 частично кварталы 2, “Каяран” в городе Масис; села Норабац, Саят-Нова; частично села Зорак, Даракерт;

12։00-14։00 частично села Айгестан, Бердик, Хнаберд;

в Котайкской области:

10։00-12։00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 6-ом квартале, старшая школа N1, дом быта в общине Чаренцаван; общины Бжни, Алапарс, частные дома в Бжни, станции компаний “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично село Джрвеж; квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

09։00-10:00 село Геговит; улица З.Андраника полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

10։00–11:00 улица Гетапня, квартал “Ванки Тахамас” полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Азатан, Бениамин, Гетк, Еразгаворс, Баяндур в Ахурянском регионе.

в Сюникской области:

09:20-11:00 жилые дома 4, 5 на улице Ширванзаде в городе Каджран.