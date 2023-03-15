Среда, 15 Марта 2023 18:24

АрмИнфо. Утверждения азербайджанской стороны о том, что азербайджано-карабахский конфликт урегулирован и отныне не находится в международной повестке дня, не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха в ответ на суждения, озвученные помощником президента Азербайджана - заведующим отделом внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым относительно азербайджано-карабахского конфликта, переговорного процесса и ряда других вопросов.

В МИД Арцаха напомнили, что о том, что азербайджано-карабахский конфликт не разрешен и нуждается во всеобъемлющем урегулировании, неоднократно заявляли представители как отдельных государств, в том числе стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, так и ряда международных организаций.

"Тот факт, что в декабре 2022 года Совет Безопасности ООН, который несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, обсудил ситуацию, связанную с блокадой Бердзорского (Лачинского) коридора, опровергает утверждения азербайджанской стороны о том, что вопрос конфликта вышел из международной повестки дня. Стремление официального Баку легитимизировать результаты незаконного применения силы против Республики Арцах и ее народа и представить это как решение азербайджано-карабахского конфликта, является попыткой вернуться к тому периоду, когда военная сила превалировала над международным правом", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Арцаха.

При этом в Степанакерте выразили убеждение, что достичь всеобъемлющего урегулирования конфликта можно только путем переговоров и на основе норм и принципов международного права.

"Отвергая международный механизм диалога с официальным Степанакертом, Азербайджан пытается избежать реализации возможных договоренностей. Вовлечение международного сообщества в диалог между Арцахом и Азербайджаном - единственный способ гарантировать всеобъемлющее разрешение конфликта.

Арцахская сторона категорически отвергает попытки Азербайджана исказить суть конфликта и представить его как внутреннюю проблему. На фоне продолжающейся более 90 дней блокады Арцаха очевидно, что таким образом Азербайджан преследует цель создать условия для беспрепятственного осуществления этнической чистки в Арцахе, исключающую вмешательство международного сообщества. Именно поэтому Азербайджан выступает против вовлечения международного сообщества, в том числе направления международных миссий в Арцах, чтобы никто и ничто не могло помешать осуществлению его преступного плана - подвергнуть Арцах этнической чистке", - добавили в МИД НКР.

В Степанакерте констатировали, что в то же время азербайджанская сторона продолжает озвучивать ложные обвинения в том, что Армения не полностью вывела свои вооруженные силы и продолжает поставлять в Арцах оружие и боеприпасы.

"Подобные утверждения не соответствуют действительности и преследуют цель оправдать продолжающуюся более 90 дней блокаду Лачинского коридора.

Подчеркнем, что Республика Арцах имеет Армию обороны, сформированную из местных жителей, наличие которой не противоречит ни одному положению Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и является основным гарантом безопасности народа Арцаха. Кампания Азербайджана против Армии обороны обусловлена тем, что Азербайджан стремится лишить армян Арцаха возможности самообороняться и противостоять преступным программам этнической чистки.

Утверждения Азербайджана, что Лачинский коридор открыт - явная ложь. Следует отметить, что в ходе слушаний в Международном Суде ООН Азербайджан имел возможность представить все свои аргументы относительно ситуации, связанной с блокадой Лачинского коридора. Однако тщательно изучив аргументы сторон, Международный Суд ООН обязал Азербайджан гарантировать беспрепятственное движение по Лачинскому коридору. Вновь напоминаем, что решения Международного Суда ООН имеют обязательную юридическую силу", - подытожили в МИД Арцаха.