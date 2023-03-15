Среда, 15 Марта 2023 16:18

АрмИнфо.Сегодня на пленарном заседании в Страсбурге Европарламент принял отчет об отношениях между ЕС и Азербайджаном. Вице-президент Комитета по иностранным делам Желяна Зовко работала над отчетом в качестве докладчика Европейского парламента, и это первый всеобъемлющий отчет Европарламента после 2018 года об отношениях между ЕС и Азербайджаном. В докладе оценивается состояние отношений между ЕС и Азербайджаном в свете текущей геополитической неопределенности.

Как сообщила сама Зовко, в тексте подчеркивается ключевая роль, которую Азербайджан играет в качестве стратегического поставщика энергии из ископаемого топлива в ЕС, и важность расширения сотрудничества между двумя сторонами за пределами энергетического сектора. "Хотя в интересах ЕС развивать стратегическое сотрудничество и экономическую интеграцию с Азербайджаном, он также должен продолжать продвигать права человека и демократические стандарты в стране. Уважение свободы слова и прав меньшинств также способствует мирному сосуществованию и безопасности всех на Южном Кавказе", - заявила Зовко и добавила, что такого подхода следует придерживаться в переговорах по новому двустороннему соглашению между ЕС и Азербайджаном.

В докладе также отмечается, что для Азербайджана и Армении жизненно важно достичь своевременного соглашения об устойчивом мирном соглашении с соблюдением принципов Хельсинкского Заключительного акта. Отмечается, что права и безопасность армянского населения, проживающего в Нагорном Карабахе, также имеют решающее значение, и приоритетом должно стать быстрое и безопасное возвращение всех беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома. В докладе выражается серьезная озабоченность по поводу нынешней блокады так называемого Лачинского коридора и звучит призыв к властям Азербайджана обеспечить свободное и безопасное передвижение по этому коридору, а также осуждается уничтожение культурного, религиозного и исторического наследия с начала конфликта в Нагорном Карабахе. В этом ключе звучит призыв к безотлагательным действиям в этой сфере через миссию ЮНЕСКО в регионе.

"Я приветствую усиление дипломатической активности ЕС в этой области и призываю ЕС быть беспристрастным посредником в регионе посредством превентивной дипломатии, в том числе путем продвижения межконфессионального и межкультурного диалога", - отметила Зовко. Кроме того, она подчеркнула, что ЕС не должен повторять ошибок прошлого, когда злонамеренные акторы использовали его пассивность для усиления влияния в этом регионе.

В заключение в отчете используется беспристрастный подход к вопросам в регионе и подчеркивается важность поддержания позитивных и конструктивных отношений между ЕС и Азербайджаном. Построение прочных отношений ЕС с соседними странами имеет решающее значение, и принятый отчет может служить основой для будущего сотрудничества.