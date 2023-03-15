Среда, 15 Марта 2023 14:57

АрмИнфо.По приглашению МИД Республики Казахстан сформирована группа международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ для мониторинга внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Как сообщает пресс-служба Секретариата Совета МПА СНГ, Центральной избирательной комиссией Казахстана аккредитованы 60 членов группы, среди них представители парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также сотрудники Секретариата МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Координатором группы наблюдателей от МПА СНГ назначен заместитель председателя постоянной комиссии Национального Собрания Армении по региональным вопросам и вопросам евразийской интеграции Вагаршак Акобян.

17-18 марта наблюдатели проведут встречи с представителями партий, участвующих в выборах, а также с руководством Министерства внутренних

дел, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан и Сената Парламента.

19 марта члены мониторинговой группы будут работать на избирательных участках с момента их открытия.

20 марта запланирована итоговая пресс-конференция Миссии наблюдателей

от СНГ с участием наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ/

Оперативная информация о работе в Казахстане международных

наблюдателей будет оперативно размещаться в телеграм-канале

"Парламенты СНГ" и на официальном сайте Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Наблюдатели от МПА СНГ в день голосования будут работать в Астане, Алматы, Талдыкоргане, а также на зарубежных избирательных участках, расположенных при дипломатических и консульских учреждениях в: Баку, Азербайджанская Республика; Ереване, Республика Армения; Минске и Бресте, Республика Беларусь; Бишкеке, Кыргызская Республика; Астрахани, Казани, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Российская Федерация; Ташкенте, Республика Узбекистан; Брюсселе, Королевство Бельгия; Риме, Итальянская Республика; Пекине, Китайская Народная Республика; Сеуле, Республика Корея; Париже, Французская Республика.

Эксперты МИМРД МПА СНГ в рамках долгосрочного мониторинга выборов подготовили Заключение о соответствии законодательства Республики Казахстан, регулирующего проведение внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, международным стандартам демократических выборов.