Среда, 15 Марта 2023 14:23

АрмИнфо.В Ереване покажут легендарный бродвейский мюзикл <Сансет Бульвар> композитора Эндрю Ллойда Уэббера, который поставлен по мотивам одноименной трагикомедии в стиле нуар с Глорией Свенсон в главной роли. (Sunset Boulevard, реж. Билли Уайлдер, 1950г., США).

Привезти проект в Армению удалось благодаря американскому бизнесмену и меценату армянского происхождения, продюсеру, основателю и главе SKYFIST Studio Погосу Арутюняну.

Проживая долгие годы в США, продюсер мечтал сделать что-то значимое для своей Родины. Как признается сам Арутюнян, идея о постановке международного мюзикла в Ереване, возникла еще в 1999 году, после просмотра мюзикла <Собор Парижской Богоматери>. <Но в те времена это казалась нереальной фантазией, сейчас я смотрю назад и понимаю, что на осуществление этой фантазии понадобилось 24 года>, - отметил он.

Работа над организацией мюзикла в Армении началась с осени 2018 года. <Для меня важно было, чтобы вся креативная команда во главе с режиссером точно представляли и понимали, что я хочу. Масштабность моих запросов. Поиски привели меня к Антону Музыкантскому (режиссеру - Ред.), который не испугался масштабности задумки>, - поделился Арутюнян.

В качестве сценографиста была выбрана Анастасия Пугашкина, за музыкальное сопровождение, которое прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении, ответственна Мариам Барская, либретто к мюзиклу написал Кристофер Хэмптон и Дон Блэк, оркестровка - Дэвида Калена, перевод либретто - Дарьи Аксёноврй.. В постановке примут участие известные артисты: Дарья Зайцева, Варужан Маргарян, Дарья Скоблина, Сурен Товмасян, Анжелика Гевондян, Рафаэль Арутюнян, Евгений Елпашев, Эльмира Диваева, Артур Манукян, Сергей Даниелян, Арам Караханян и многие другие. В главной роли звезды немого кино Нормы Дезмонд - несравненная Тамара Гвердцители.

<Изначально, на эту роль мы планировали пригласить наших ведущих оперных певиц и даже велись долгие переговоры, но видимо, по воле судьбы, нам посчастливилось приобщить к данному проекту великую госпожу Гвердцители. Лично для меня Тамара Гвердцители - олицетворение настоящего искусства>, - признается бизнесмен.

Говоря о значении мюзикла для Армении, он отметил, что подобный международный проект предусматривает приток туристов, создано более

140 рабочих мест, кроме этого, проект, по словам продюсера, выведет армянских артистов на международный уровень. <Если говорить в контексте экономики - это новые инвестиции в бюджет страны. Каждый инвестор нуждается в правильном рынке для вложения своих средств, своим примером мы показываем, что Армения открыта для инвестиций. И конечно же, это развитие сферы искусства, которое сейчас находится в плачевном состоянии. И это при том, что мы имеем все, чтобы ни чем не уступать Бродвею. Талантливые армянские артисты как алмазы, нуждающиеся в огранке>, - заключил он.

Отметим, что ереванская премьера мюзикла <Сансет Бульвар> состоится 6 апреля в СКК им. Карена Демирчяна. Показы пройдут до 12 апреля с.г.