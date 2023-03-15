Среда, 15 Марта 2023 14:20

АрмИнфо.Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают ложь ВС Азербайджана. Так, в Минобороны Армении отметили, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделена ВС РА 15-ого марта с 00:10 до 02:30 часов якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, не соответствует действительности.

А в пресс-службе Армии обороны добавили, что распространенное министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что 15 марта подразделения Армии обороны Арцах регулярно открывали огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных на оккупированных территориях Мартунинского и Аскеранского районов Республики Арцах, является очередной дезинформацией.

Отметим, что эксперты склонны считать, что подобными перманентными вбросами враг готовит почву для новой агрессии.