Среда, 15 Марта 2023 14:19

АрмИнфо.Депутаты Национального Собрания РА, политический представитель Бюро АРФД Армен Рустамян и представитель Верховного Совета АРФД Ишхан Сагателян, находящиеся с рабочим визитом в Москве, встретились с председателем партии "Справедливая Россия за Правду", руководителем фракции партии в Государственной Думе Сергеем Мироновым.

Как сообщает пресс-служба АРФД, в ходе встречи затрагивались региональные процессы, блокада Бердзорского (Лачинского) коридора, продолжающиеся военные действия на Украине, была подчеркнута необходимость сохранения и развития отношений стратегического союза между Арменией и Россией.

Представители АРФД коснулись ситуации в Армении и Арцахе, отметив, что спустя три месяца после закрытия Бердзорского коридора в Нагорном Карабахе сложилась гуманитарная катастрофа, и сейчас очень важна позиция России и российских миротворцев. Отмечалось, что народ Республики Арцах ожидает от Российской Федерации более активных действий.

В завершение встречи Сергей Миронов выразил надежду, что в итоге возобладает здравый смысл, будут достигнуты определенные договоренности и будут решены вопросы безопасности армянского населения, гарантом которых остается Российская Федерация. -