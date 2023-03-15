Среда, 15 Марта 2023 14:17

АрмИнфо. Согласно решению Совета старейшин Еревана, в столице, на Площади Франции, установят памятник легенде, великому французскому шансонье, композитору, поэтому, и не менее великому человеку, общественному деятелю - Шарлю Азнавуру.

Ранее памятник планировали установить на площади Азнавура (территория, прилегающая к кинотеатру <Москва>), однако городские власти решили, что ввиду своих размеров, скульптура не впишется на территорию площади. Поэтому было принято решение установить памятник на Площади Франции, тем самым заменив статую французского художника Жюля Бастьена-Лепажа (авторство Огюста Родена), которая была установлена в столице в 2011 году, как дар Армении от Франции. В ходе заседания было также отмечено, что скульптура Родена останется на Площади Франции, однако будет перенесена с центральной его части.

Вице-мэр Еревана Тигран Авинян отметил, что установление памятника Азнавуру приурочено 100-летию шансонье. Более того, похожий памятник планируется установить и во Франции.

Отметим, что на заседании Совета старейшин было принято также решение переименовать улицы 45 и 47 в Арабкирском округе Еревана именами известного режиссера Генриха Маляна, и актера Соса Саргсяна.