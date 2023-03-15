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АрмИнфо. Согласно решению Совета старейшин Еревана, в столице, на Площади Франции, установят памятник легенде, великому французскому шансонье, композитору, поэтому, и не менее великому человеку, общественному деятелю - Шарлю Азнавуру.
Ранее памятник планировали установить на площади Азнавура (территория, прилегающая к кинотеатру <Москва>), однако городские власти решили, что ввиду своих размеров, скульптура не впишется на территорию площади. Поэтому было принято решение установить памятник на Площади Франции, тем самым заменив статую французского художника Жюля Бастьена-Лепажа (авторство Огюста Родена), которая была установлена в столице в 2011 году, как дар Армении от Франции. В ходе заседания было также отмечено, что скульптура Родена останется на Площади Франции, однако будет перенесена с центральной его части.
Вице-мэр Еревана Тигран Авинян отметил, что установление памятника Азнавуру приурочено 100-летию шансонье. Более того, похожий памятник планируется установить и во Франции.
Отметим, что на заседании Совета старейшин было принято также решение переименовать улицы 45 и 47 в Арабкирском округе Еревана именами известного режиссера Генриха Маляна, и актера Соса Саргсяна.
|Умер диссидент и правозащитник Сергей Григорянц
|В Армении отмечается рост случаев незаконного оборота наркотика кристалл - КГД
|Арарат Мирзоян представил послу Бразилии видения РА о процессе урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном
|В Ереване обсуждают проблемы, связанные с опустыниванием
|Давид Гюрджинян назначен в.и.о. ректора Университета им. Брюсова
|Вражеские силы обстреляли арцахских виноградарей
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|МИД: Степанакерт категорически отвергает попытки Азербайджана исказить суть карабахского конфликта и представить его как внутреннюю проблему
|Европарламент большинством голосов принял доклад по Армении
|Европарламент принял доклад Желяны Зовко об отношениях ЕС-Азербайджан
|Катрин Колонна: Франция, несомненно, является страной, наиболее приверженной защите армян
|Европарламентарий: В очередной раз в своей истории армяне подвергаются геноциду
|Министр: В Армении будут ликвидированы все областные управления Полиции
|Продюсер бродвейского мюзикла <Сансет Бульвар>: <Армянские артисты - алмазы, нуждающиеся в огранке>
|Папикян: вооруженные силы Армении укомплектованы вооружением настолько, насколько это позволяют ресурсы
|Оборонные ведомства Армении и Арцаха опровергают вражескую ложь
|АРФД: народ Республики Арцах ожидает от Российской Федерации более активных действий
|В Ереване увековечат память Шарля Азнавура
|Посол Франции: В этом году Дни франкофонии в Армении под слоганом "Мультикультуризм в МОФ"
|Папикян: я взял на себя ответственность, и доведу начатое до конца
|Папикян: новых участков границы подразделениям ПВ СНБ Армении не пeредавалось
|Горсовет израильского города Хайфа единогласно проголосовал за официальное признание Геноцида армян 1915 года
|Министр: разработка военной доктрины Армении будет начата после утверждения стратегии национальной безопасности страны
|Генсек СЕ отреагировала на письмо депутата НС РА по поводу избиения армянскими полицейскими несовершеннолетних
|Чиновники МО Армении продали территорию ВЧ, которая в дальнейшем оказалась в собственности иностранного гражданина
|Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров Ибрагима Калына с Джейком Салливаном и Викторией Нуланд
|Шольц: Германия обеспокоена нестабильной ситуацией на армяно-азербайджанской границе
|Кавказ - красная линия Ирана - КСИР предостерегает Азербайджан от глупостей
|Тигран Парванян освобожден от должности командующего Объединенной группировкой войск
|Олаф Шольц: Мирное урегулирование должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана
|В Мартунинском районе Нагорного Карабаха нарушен режим прекращения огня, пострадавших нет
|В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении
|Ален Симонян: Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направлениях
|Экс-генсек НАТО призвал Ильхама Алиева разблокировать Бердзорский коридор
|Республика Армения и ее государственные институты имеют право требовать уважения к себе - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Экс-генсек НАТО о ситуации вокруг Арцаха: Европа не может закрывать глаза на гуманитарный кризис у своих границ
|МВД Республики Арцах ответил Азербайджану
|Функцию гаранта безопасности Нагорного Карабаха взяла на себя РФ
|Не вижу кризиса в отношениях с РФ - Пашинян
|Никол Пашинян пояснил, чем он скован в вопросе Нагорного Карабаха
|Мы проиграли войну из-за <пятой колонны> в армии - Пашинян
|Премьер-министр РА: Азербайджан начал новый этап агрессии
|Есть ли коррупционные риски в том, что министр обороны купил квартиру в новостройке по цене гораздо ниже рыночной - ответил Пашинян
|Власти Армении, приняв на себя политическую ответственность, должны нести ее до конца - Пашинян
|С 1994 года имеются оккупированные Азербайджаном территории Армении - Пашинян
|Мы не собираемся давать Азербайджану мандат на осуществление этнической чистки или геноцида в Нагорном Карабахе - Премьер РА
|Правящая в Армении политическая сила выполняет свои предвыборные обещания по Еревану - премьер
|Экс-генсек НАТО воочию убедился в нефункционировании Бердзорского коридора
|Премьер-министр РА: Имеются опасения о возможности ухода ОДКБ из Армении, что не может не вызывать обеспокоенности
|Что ответил Путин на озабоченность Пашиняна по поводу угрозы новой эскалации
|АраратБанк присоединился к Инициативе ООН по расширению прав и возможностей женщин
|Добровольцы Корпуса мира США вернулись в Армению
|Пашинян: Если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана, то и Азербайджан сделает то же самое в отношении Армении
|Пашинян заявил о высокой вероятности новой крупной эскалации
|Премьер-министр РА: без международных механизмов и гарантий в вопросе Нагорного Карабаха невозможно идти вперед
|Иранист призвал "не узаконивать" терминологию вражеского агитпропа в условиях гибридной войны Азербайджана против Армении и Арцаха
|Никол Пашинян рассказал, какую политику проводит правительство Армении
|В Ереване Дни франкофонии стартуют открытием 6-ого Фестиваль французских фильмов
|Фракции парламента Арцаха требуют от властей Армении оставаться верными решению Верховного Совета РА от 8 июля 1992 г и не ставить под сомнение право народа НКР на самоопределение
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