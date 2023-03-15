Среда, 15 Марта 2023 14:12

АрмИнфо. В сравнении с 2021 годом каких-либо количественных изменений в замене подразделений вооруженных сил страны, занимающихся охраной границ Армении с Азербайджаном, на пограничные войска Службы национальной безопасности РА не произошло. Об этом 15 марта на заседании комиссии Национального Собрания РА по вопросам обороны и безопасности заявил министр обороны РА Сурен Папикян, представивший отчет о выполнении ведомством программы правительства РА на 2021-2026 годы.

По словам министра, те участки границы, которые были переданы под контроль пограничников в 2021 году, остались на том же уровне. Новых участков границы подразделениям ПВ СНБ не предавалось, что, как отметил Папикян, в основном, связано как с геополитической ситуацией, так и с военно- политической ситуацией. Реализация плана, продолжил министр, будет зависеть от дальнейшего развития событий. <Одно очевидно: границы должны охранять пограничные войска, но это произойдет тогда, когда позволит ситуация>, - констатировал глава оборонного ведомства республики.

Отвечая на вопрос об альтернативе ОДКБ, и возможности ухода организации из Армении, Папикян повторил вчерашнее заявление премьер­министра РА Никола Пашиняна о том, что Армения ни из одной международной структуры, в том числе из ОДКБ, не выходит. Это ОДКБ уходит, что, по словам Папикяна, вызывает озабоченность властей страны. Министр заметил, что Армения обязана выполнять свои международные обязательства. <Если перед нами стоит текущая работа, мы обязаны ее выполнить>, - подчеркнул глава оборонного ведомства.