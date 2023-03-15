Среда, 15 Марта 2023 14:01

АрмИнфо.Эффективная борьба с жестоким обращением и безнаказанностью является одной из важнейших обязанностей государства-члена Совета Европы. Об этом в ответ на обращение председателя комиссии Национального Собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян заявила генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

На своей странице в Facebook депутат армянского парламента сообщила, что 9 февраля получила тревожное сообщение о том, что сотрудники отдела полиции административного района Еревана - Эребуни избили несовершеннолетних. <Из опубликованных общедоступных сведений следует, что во время допроса одного из несовершеннолетних в следственном органе со стороны сотрудников полиции подверглись насилию также адвокаты Эммануэль Ананян и Марзпет Авакян. Согласно части 1 статьи 2 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятой Генеральной Ассамблеей ООН, каждое государство предпринимает эффективные законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток на любой территории под его юрисдикцией. В соответствии с частью 1 статьи 16 Конвенции каждое государство-участник обязуется предотвращать на любой территории, находящейся под его юрисдикцией, другие акты жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, которые не подпадают под определение пытки, содержащееся в статье 1, когда такие акты совершаются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. Я направила срочное письмо генеральному секретарю Совета Европы с просьбой дать адресную оценку инциденту, вызвавшему глубокую обеспокоенность общественности>, - написала Товмасян.

Она сообщила, что получила ответ от Марии Пейчинович-Бурич, согласно которому эффективная борьба с жестоким обращением и безнаказанностью

является одной из важнейших обязанностей любого государства-члена Совета Европы по обеспечению защиты прав человека и верховенства права на благо своих граждан и всех других лиц, находящихся под его юрисдикцией. <Госпожа Пейчинович-Бурич выразила уверенность, что Следственный комитет Армении проведет эффективное и своевременное расследование о жестоком обращении, а вновь сформированное Министерство внутренних дел будет последовательно обеспечивать более строгие гарантии против жестокого обращения с лицами, задержанными полицией. <Совет Европы продолжит работу с соответствующими органами в рамках нового проекта действий Совета Европы для Армении, чтобы повысить эффективность расследований предполагаемых случаев жестокого обращения>, - говорится в ответном письме генсека СЕ.

В то же время, Пейчинович-Бурич приветствовала присоединение Армении к сети представителей полицейских служб стран-членов Совета Европы, что поможет обеспечить соответствие деятельности полиции Армении стандартам Совета Европы.