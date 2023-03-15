Среда, 15 Марта 2023 14:00

АрмИнфо.Должностные лица Министерства обороны Армении продали территорию воинской части, расположенной в общине Бердкунк Гегаркуникской области. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РА.

Согласно источнику, изучение, проведенное в 2022 г. Управлением защиты государственных интересов Центральной военной прокуратуры РА, показало, что воинская часть МО, расположенная в общине Бердкунк Гегаркуникского марза (казармы: 1878,3 кв.м., караульное помещение, штаб, электроподстанция, котельная, насосная ст., площадью 370,1 кв.м., участок специального назначения площадью 1,9 га) был отчужден гражданину России Г.В. 30 ноября 2012 года по договору купли-продажи. Согласно договору, от имени МО в качестве доверенного лица выступал гражданин А.Г. на основании доверенности, выданной 13 ноября 2012 г. начальником аппарата Министерства обороны РА Г.Г. Цена продажи недвижимости, здания и земли составила 101 млн. 326 тыс. драмов. Договор купли-продажи удостоверен нотариусом А.А.

3 декабря и 10 декабря 2012 года Г.В.подавал заявления в аппарат Комитета кадастра недвижимости с просьбой о государственной регистрации права, но Комитет отклонял заявления, сославшись на то, что земля, необходимая для обслуживания приобретаемого объекта, является землей специального назначения, которая не может находиться в собственности гражданина, поэтому заявление будет рассмотрено после изменения целевого назначения земли.

На основании положительного заключения межведомственной комиссии, созданной постановлением премьер-министра РА № 1064-А от 22 декабря 2009 г., и рекомендации главы общины, решением № 5 Совета старейшин общины Бердкунк Гегаркуникской области от 27 августа 2013 года в генеральный план общины были внесены изменения - назначение участка <Земли особого назначения> (военное) изменено на <Земли особо охраняемых природных территорий> (рекреационное).

Отмечается, что в кадастровом деле имеется также справка, выданная главой общины Бердкунк Б.Д. в 2013 году, о том, что указанный выше участок площадью 1,73 га (размер участка был скорректирован и уменьшен в результате картографирования) под строительство и обслуживание <не подпадает под ограничения Земельного кодекса РА, определенные статьей 60, а также в зоны отчуждения инженерно-транспортных сооружений, не влечет за собой сервитута>. Затем операционное значение <Казармы> было изменено на <Гостиница>, а операционное значение <Штаб> изменено на <Гостевой дом>. На основании указанного решения 22 декабря 2022 года Комитетом госкадастра на имя Г. В. Было выдано свидетельство, которым зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 1,73 га и строения, расположенные по адресу 5-ое шоссе, 7 пер. общины Бердкунк.

28 декабря 2022 года, Г.В. продал указанный земельный участок и строения за 158 млн драмов гражданину Республики Кипр Э.А. Между тем, в соответствии с Конституцией Республики Армения иностранные граждане и лица без гражданства не могут иметь права собственности на землю в Республике Армения. Они могут быть только пользователями земли (исключение составляют лица со специальным статусом вида на жительство в Республике Армения).

Прокуратура РА 10 марта 2023 года направила результаты проверки в Антикоррупционный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела. 13 марта Антикоррупционный комитет возбудил уголовное дело по статье 441, часть 2, пункт 2 Уголовного кодекса РА (злоупотребление должностными или служебными полномочиями, повлекшие особо крупный материальный ущерб).