Среда, 15 Марта 2023 13:57

АрмИнфо.Азербайджан может помочь диверсифицировать энергоснабжение Германии. Об этом заявил канцлер Шольц в ходе визита президента Азербайджана Алиева в Берлин во вторник.

При этом, как сообщает на сайте бундестага, Канцлер призвал к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Отмечается, что "на встрече также обсуждалось вторжение России на Украину и его влияние на Азербайджан и Южный Кавказ".

"Российская агрессивная война также знаменует собой геополитический поворотный момент. Существует согласие в том, что усилия по мирному урегулированию давнего конфликта между Арменией и Азербайджаном имеют первостепенное значение, особенно на фоне войны России против Украины", - говорится в заявлении Бундестага.

По словам Шольца, Германия обеспокоена нестабильной ситуацией на армяно- азербайджанской границе. "Ситуация неустойчива в долгосрочной перспективе и таит в себе риск дальнейшей эскалации. События последних нескольких недель и месяцев вновь и вновь это демонстрируют", - добавил канцлер ФРГ.

В частности, было отмечено, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе становится все более критической. "Поэтому наша общая цель должна состоять в том, чтобы быстро найти прочное и жизнеспособное решение этого конфликта на благо местного населения", - призвал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта должно основываться на принципе территориальной целостности Армении и Азербайджана.

"Это включает в себя уважение прав и безопасности людей в Нагорном Карабахе. Важно обеспечить соблюдение прав человека и прав меньшинств всех жителей двух государств в соответствии с международными стандартами и взятыми обязательствами", - отмечается в сообщении.

Шольц признал посреднические усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля. Также следует приветствовать тот факт, что в последнее время президент Алиев несколько раз встречался со своим коллегой из Армении. "Есть согласие, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем", - подчеркнул канцлер.

В свою очередь Алиев сообщил, что изложил позицию Азербайджана, связанную с процессом нормализации между Арменией и Азербайджаном. Затем, он уже по традиции, ввиду отсутствия адекватной реакции международного сообщества, покичился широкомасштабной агрессией против Арцаха осенью 2020 года.

"Должен также сказать, что, к сожалению, руководство Армении, когда-то признавшее Карабах Арменией, утратило шанс на мир. В 2019 году премьер-министр сегодняшней Армении сказал, что "Карабах - это Армения, и точка", и это фактически стало самым большим ударом по мирным переговорам. В 44-дневной Отечественной войне мы доказали, что Карабах - это Азербайджан, и восклицательный знак. Этот восклицательный знак мы поставили в Шуше 8 ноября 2020 года. Мы предложили заключить мир на основе пяти принципов, которые были приняты армянской стороной. Я надеюсь, что Армения воспользуется этой возможностью", - сказал он.