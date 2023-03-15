Среда, 15 Марта 2023 13:55

АрмИнфо. Более двенадцати месяцев прошло с того времени, как в Казахстане произошли трагические события, связанные с попыткой насильственного переворота. Тогда существовала реальная угроза казахстанской государственности, и отголоски произошедшего имели бы последствия далеко за пределами Центральной Азии.

Казахстан не только сумел оправиться от ран событий января 2022 года, но и еще больше упрочить основы государственного управления посредством политического и социально-экономического развития. Сегодняшний Казахстан на фоне тех дней совершенно неузнаваем. Конституционные поправки, которые были внедрены по итогам общенационального референдума, состоявшегося в июне 2022 года, вымостили дорогу новым демократическим принципам в стране, в том числе возросшему влиянию Парламента, ограничению президентских полномочий, упрощению процедур регистрации новых политических партий, прямой выборности сельских акимов, а также иным немаловажным мерам.

В январе 2023 года было положено начало ряду политических инициатив. Наиболее значительной является учреждение Конституционного суда, в который может обратиться любой гражданин страны, включая Уполномоченного по правам человека и Генерального прокурора. Суд станет следить за соответствием законов страны нашей Конституции и обеспечит защиту основных прав наших граждан. Первый Председатель Конституционного суда – Эльвира Азимова ранее занимала должность Уполномоченного по правам человека в Казахстане. Это важное свидетельство приоритетов и направлений деятельности Суда.

Сегодня Казахстан стоит на пороге досрочных выборов депутатов Мажилиса (нижней палаты Парламента) и маслихатов (местных представительных органов), которые состоятся 19 марта. Эти выборы будут уникальными во многих отношениях. Во-первых, в голосовании примут участие две недавно созданные политические партии. Так, в конце 2022 года в Казахстане была создана партия зеленых «Байтак», основной программной задачей которой является привлечение внимания к экологическим проблемам. Эта повестка имеет особую важность в контексте серьезных вызовов в борьбе с изменением климата, а также вызывает большую озабоченность наших граждан в свете серьезных последствий крупномасштабных экологических бедствий, вызванных деятельностью человека в советскую эпоху.

В целом, на сегодняшний день в стране зарегистрировано семь партий, предлагающих электорату широкий выбор для реализации избирательного права.

Участие этих партий в конкурентных выборах в последующем будет способствовать укреплению многопартийной системы, развивая потенциал политического плюрализма и оппозиционной политики – цель, к которой наша страна последовательно движется на протяжении последних лет. Примечательно, что порог для прохождения партий в Мажилис был снижен с семи до пяти процентов, что облегчает новым партиям прохождение в Парламент и играет важную роль в повышении подотчетности Правительства.

Во-вторых, впервые с 2004 года на выборах в Мажилис будет использована смешанная пропорционально-мажоритарная модель, где 70 процентов депутатов будут избираться пропорционально по партийным спискам, а 30 процентов – по мажоритарному принципу по одномандатным округам. Это означает, что 29 из 98 членов Мажилиса Парламента будут избраны по одномандатным округам, в то время как 69 будут избраны по партийным спискам. Выборы в маслихаты районов и городов республиканского значения также пройдут по смешанной избирательной системе с соотношением 50/50, тогда как в маслихаты более низкого уровня депутаты будут избираться полностью на мажоритарной основе.

К тому же, в избирательные бюллетени отныне включена графа «против всех», что позволит избирателям, если они того пожелают, выразить свое отношение ко всем выдвинутым кандидатам. Наконец, при распределении мандатов членов Парламента по партийным спискам на законодательном уровне была установлена 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями. Эта мера гарантирует более широкий диапазон представленности всех групп и слоев населения в Парламенте.

Казахстан всегда заявлял свою приверженность проведению свободных, прозрачных и справедливых выборов. Роль наблюдателей за избирательным процессом, несомненно, имеет решающее значение. Казахстан всегда приветствовал наблюдателей и их конструктивную обратную связь, и наша страна обеспечит все условия для их участия на предстоящих выборах. Как и в случае с предыдущими выборами, включая президентские выборы в ноябре 2022 года, были приглашены 10 международных организаций и десятки наблюдателей из иностранных государств для наблюдения за избирательным процессом, в том числе из Армении. Ожидаются миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ/ОБСЕ), а также Содружества Независимых Государств. Представители Армении на постоянной основе участвуют в наблюдении за выборами в Казахстане. На предстоящих парламентских выборах в нашей стране также планируется участие представителей Центральной избирательной комиссии, Национального Собрания, общественных и экспертных организаций Армении в качестве международных наблюдателей.

Предстоящие выборы станут еще одной важной вехой в развитии казахстанской демократии. В настоящее время в Казахстане реализуются масштабные политические и социально-экономические реформы, инициированные Главой государства, которые преобразили нашу страну и получили высокую оценку международного сообщества.

Конечно, выборы не изменят Казахстан в одночасье, но они внесут дальнейший вклад в создание Справедливого Казахстана – процветающего общества с яркой, динамичной и конкурентоспособной политической системой. Такая страна будет еще более сильным и надежным партнером в международном сообществе, в том числе в Центральной Азии и Южном Кавказе. Курс на модернизацию политической и экономической системы, взятый Казахстаном, придал дополнительный импульс для дальнейшего развития и укрепления взаимовыгодного казахстанско-армянского сотрудничества. Об этом свидетельствует высокий уровень двустороннего и многостороннего взаимодействия между Казахстаном и Арменией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также интенсивность встреч между руководством наших стран в последнее время.

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста взаимной торговли между нашими странами. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, в 2022 году объем двустороннего товарооборота составил $41,6 млн (увеличение на 119% по сравнению с 2021 годом), при этом казахстанский экспорт составил $26,9 млн, импорт – $14,7 млн. Все это свидетельствует о большом потенциале расширения взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Арменией.

С учетом современных геополитических и экономических трудностей, дальнейшее углубление многопланового казахстанско-армянского сотрудничества является важным и необходимым. В то же время, Казахстан по-прежнему привержен развитию отношений со всеми странами и партнерами. Как сказал Президент Токаев, «Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям. Будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами».