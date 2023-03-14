Вторник, 14 Марта 2023 21:27

АрмИнфо. Мирное урегулирование нагорно- карабахского конфликта должно осуществиться на основе принципа территориальной целостности Армении и Азербайджана. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что это включает в себя и безопасность населения в Нагорном Карабахе. В этой связи Шольц выразил готовность от имени Германии оказать помощь в данном вопросе.

Говоря о размещении гражданской миссии Евросоюза в Армении (EUMA), глава кабмина ФРГ заметил, что Берлин поддерживает ее и обеспечивает руководство миссией. <Нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном должна произойти как можно скорее>, - заключил он.