Вторник, 14 Марта 2023 21:24

АрмИнфо. В 2027 году Игры Франкофонии могут пройти в Армении. Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС), об этом было заявлено в ходе встречи главы МОНКС Армении Жанны Андреасян с директором Международного комитета игр Франкофонии Зейной Мина.

Согласно источнику, собеседники обсудили возможности проведения Игр Франкофонии в 2027 году в Армении, а также ряд вопросов, связанных с протоколом игр, их трансляцией и с распространением французского языка в Армении.

<Наша страна осознает всю полноту ответственности за Игры Франкофонии. Ваши советы, наблюдения и оценки будут очень полезны для нас в контексте ускорения организационной работы и принятия окончательного решения>, - сказала Андреасян. В свою очередь Зейна Мина поблагодарив за теплый прием и готовность, отметила, что впечатлена спортивной и культурной инфраструктурой Армении.

Она отметила, что Международные Игры Франкофонии включают в себя множество видов спорта, имеют национальное и международное жюри и комитет. <Это больше похоже на Олимпиаду. Важным условием для страны-организатора является создание межправительственного руководящего комитета во главе с министром, который будет заниматься подготовительными, организационными, техническими и координационными вопросами Игр>, - заметила она.

Жанна Андреасян поблагодарила за конструктивную встречу и заверила, что Армения имеет большой опыт в организации подобных соревнований.