Вторник, 14 Марта 2023 20:04

АрмИнфо.В рамках рабочего визита в Бахрейн спикер Парламента Армении Ален Симонян встретился со своим индийским коллегой Омом Бирлой, с которым обсудил приоритеты, как двустороннего сотрудничества, так и взаимодействие на многосторонних площадках.

Как сообщает пресс-служба Парламента Армении, стороны обоюдно подчеркнули важность дальнейшего углубления и укрепления межпарламентских отношений. Спикер НС РА отметил, что надеется на формирование в индийском парламенте группы дружбы с Арменией.

<Армения заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества с дружественной Индией в различных направлениях, включая оборону, торговлю, транспорт и связь, здравоохранение, сельское хозяйство, культуру, науку и образование, информационные и высокие технологии, туризм и другие сферы>, - подчеркнул Симонян. Он особо выделил, что присутствие в Армении нескольких тысяч индийских студентов содействует культурному, этническому и религиозному разнообразию страны.

Согласно источнику, в ходе встречи собеседники затронули вопросы безопасности региона. В частности, обсудили кризис в Нагорном Карабахе, возникший из-за блокады со стороны Азербайджана Лачинского коридора, отметив в этой связи необходимость разрешения ситуации.

Председатель НС также отметил, что с 12 мая 2021 г. азербайджанские ВС трижды нарушили территориальную целостность РА и незаконно вторглись на суверенную территорию Армении. Он подчеркнул, что Армения ценит позицию МИД Индии касаемо того, что азербайджанские военные должны быть выведены с суверенной территории Армении